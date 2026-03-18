Sánchez Ramírez
Socavón obligó al cierre de un tramo de la avenida Universitaria en Cotuí
El deterioro de la vía, provocado por lluvias y desbordamientos de la cañada Los Perros, impacta a residentes, estudiantes de Uteco y personal de la presa de Hatillo
Cotuí, Sánchez Ramírez. La Alcaldía Municipal y la administración local del Inapa dispusieron el bloqueo temporal del tránsito vehicular en un tramo de la avenida Universitaria de esta ciudad.
El cierre de dicho tramo vial afecta a moradores del distrito municipal de Quitasueño, así como a estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Uteco y de la extensión del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
Además, impacta al personal que labora en la terminal hidroeléctrica de la presa de Hatillo.
También afecta a residentes en los sectores Tío Ton, El Palmar, La Gallera y El Paraíso de Cotuí.
El socavón habría sido provocado por las lluvias y varios desbordamientos del cauce de la cañada Los Perros, localizada entre los barrios La Gallera y El Paraíso de esta ciudad.
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Lency Alcántara