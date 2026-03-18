Socavón obligó al cierre de un tramo de la avenida Universitaria en Cotuí

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez. La Alcaldía Municipal y la administración local del Inapa dispusieron el bloqueo temporal del tránsito vehicular en un tramo de la avenida Universitaria de esta ciudad.

El cierre de dicho tramo vial afecta a moradores del distrito municipal de Quitasueño, así como a estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Uteco y de la extensión del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Además, impacta al personal que labora en la terminal hidroeléctrica de la presa de Hatillo.

Socavón obliga al cierre de un tramo de la avenida Universitaria en Cotuí

También afecta a residentes en los sectores Tío Ton, El Palmar, La Gallera y El Paraíso de Cotuí.

El socavón habría sido provocado por las lluvias y varios desbordamientos del cauce de la cañada Los Perros, localizada entre los barrios La Gallera y El Paraíso de esta ciudad.