Bancos cumplen su parte en evitar operaciones dudosas

La banca múltiple afirmó que analizan de manera continua el comportamiento financiero de sus clientes con el fin de identificar desviaciones relevantes respecto de su perfil económico declarado y evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Para estos fines, los bancos invierten anualmente más de RD$1,500 millones en la prevención de estos delitos.

En comunicado la Asociación de Bancos Múltiples del país (ABA) explicó que el Informe Estadístico del 2024 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se registraron 4,231 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a nivel nacional. De estos, 2,711 fueron emitidos por bancos múltiples, representando aproximadamente el 64% del total.

“Esta cifra consolida el papel de la banca múltiple como actor clave en la detección y canalización temprana de señales de riesgo, reafirmando su rol como primera línea de defensa del sistema financiero frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos”, explicaron.

Las entidades financieras cuentan con programas robustos de cumplimiento que integran políticas, procedimientos, herramientas tecnológicas y procesos de supervisión interna, bajo el principio de debida diligencia. Este principio implica conocer al cliente, identificar al beneficiario final, comprender la naturaleza de sus actividades económicas y analizar el origen de los fondos involucrados en sus operaciones.

La ABA destacó que los bancos múltiples son sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, desempeñan un rol esencial y de primera línea en la prevención de estos delitos. “Este rol es técnico, preventivo y colaborativo, orientado a proteger la integridad del sistema y evitar que sea utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos o canalizar fondos hacia actividades criminales”, indica.

Detalla que la banca múltiple opera bajo un marco normativo estricto y con controles diseñados para detectar y reportar operaciones sospechosas, contribuyendo de manera decisiva a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

“Cuando se detecta un comportamiento inusual, los sistemas internos generan alertas que activan procesos de análisis . Estas alertas no son evidencia de delito, sino mecanismos para profundizar la revisión del expediente, solicitar información adicional y evaluar la coherencia de la operación”, expresa. Si luego de este análisis persisten indicios suficientes de posible vinculación con actividades ilícitas, la entidad tiene la obligación legal de emitir un ROS ante la UAF. El reporte es notificación técnica, confidencial, para proteger la integridad de las investigaciones y la presunción de inocencia.