¿Cómo impactan los migrantes en la economía mundial en pleno 2025?

Cada 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante invita a mirar más allá de las fronteras y reconocer a los más de 300 millones de personas que viven fuera de su país de origen. La Organización de las Naciones Unidas recuerda que la movilidad humana es hoy uno de los fenómenos sociales más determinantes del siglo XXI, impulsado por crisis económicas, conflictos, cambio climático y la búsqueda de oportunidades.

Los migrantes aportan más de US$650,000 millones en remesas cada año, convirtiéndose en un soporte vital para millones de familias en países de ingresos medios y bajos.

En naciones receptoras, su trabajo sostiene sectores clave como agricultura, construcción, salud y servicios, mientras enfrentan desafíos como discriminación, explotación laboral y políticas migratorias restrictivas.

República Dominicana es un país marcado por la doble condición de origen y destino. Cerca de 3 millones de dominicanos residen en el exterior, principalmente en Estados Unidos y España, mientras que el país recibe migrantes de Haití, Venezuela y Cuba que contribuyen al crecimiento económico, aunque con limitaciones de acceso a derechos básicos.

La ONU insiste en que la migración debe gestionarse con un enfoque humano, seguro y ordenado. En un mundo en constante transformación, la movilidad seguirá siendo una respuesta legítima a la desigualdad y a la esperanza de una vida mejor.