BANFONDESA impulsa el futuro: liderazgo sostenible y digital

El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, (BANFONDESA) presentó su modelo de negocio inclusivo y sostenible en el foro del Inclusive Finance Network- InFiNe Knowledge Sharing Event, donde su presidente, Cristian Reyna, expuso cómo la entidad se convirtió en la primera institución financiera dominicana en listar un Bono Sostenible en la Bolsa de Luxemburgo.

La participación de BANFONDESA se produjo un día después de la ceremonia del Campanazo (Ring the Bell) en la Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), que celebró la incorporación del banco a la Lista Oficial de Valores, fortaleciendo su visibilidad global luego de emitir en 2025 el primer bono sostenible del sector en la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).

La colocación del bono impulsa proyectos de microfinanzas para poblaciones vulnerables, mujeres emprendedoras, créditos verdes, agricultura climáticamente inteligente y financiamiento a MIPYMES.

“Estamos abriendo puertas que transforman vidas. Este hito demuestra que la innovación financiera puede convertirse en progreso real para nuestras familias y emprendedores”, afirmó Cristian Reyna.

BANFONDESA también continúa reafirmando su compromiso con la transformación digital, al posicionarse entre los bancos innovadores de América Latina y lanzar productos como la Cuenta de Ahorro Ágil, con más de 40,000 aperturas digitales, y PagaChat, que permite recibir transferencias vía WhatsApp desde Estados Unidos. Sus plataformas BANFONDESA en Línea y BANFONDESA Móvil han sido reconocidas por la Superintendencia de Bancos por su innovación y experiencia de usuario.

Con el modelo de impacto “Dos alas del mismo vuelo”, BANFONDESA y FONDESA reinvierten recursos en educación, capacitación y desarrollo comunitario, creando un círculo virtuoso de inclusión y crecimiento.

“Este bono no cierra un capítulo; inaugura una nueva era. El futuro es hoy”, expresó Reyna.

La delegación dominicana en Luxemburgo estuvo representada por Cristian Reyna, presidente de BANFONDESA; Juan Mera, presidente de FONDESA; Ramón Marcelino, vicepresidente de Finanzas y Administración de BANFONDESA; Jeffrey Johnson, asesor de Gobierno Corporativo; e Iván Carvajal, director de Planificación Estratégica de la BVRD.

Cristian Reyna

Acerca de BANFONDESA



BANFONDESA es un banco de ahorro y crédito referente en microfinanzas en la República Dominicana.

Su misión es promover la inclusión financiera y el desarrollo sostenible mediante servicios accesibles y responsables para familias de bajos ingresos, comunidades rurales y microemprendedores.

Su propuesta dígito-relacional combina innovación tecnológica con cercanía humana para generar valor económico, social y ambiental.