BANFONDESA lista el primer Bono Sostenible de República Dominicana en la Bolsa de Luxemburgo

Durante la ceremonia oficial del Campanazo, celebrada ayer en la Bolsa de Valores de Luxemburgo (LuxSE), una representación de la dirección del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) y LuxSE se reunieron para conmemorar la cotización del Bono Sostenible de BANFONDESA por valor de RD$250 millones (equivalente a 3.3 millones de euros) en LuxSE.

Con el apoyo técnico del Global Green Growth Institute (GGGI) y financiamiento del Gran Ducado de Luxemburgo a través del Global Trust Fund (GTF), este hito marca el primer Bono Sostenible emitido por un emisor dominicano y el primero en la historia en exhibirse en la plataforma Luxembourg Green Exchange (LGX), reforzando el creciente impulso hacia la inversión sostenible en mercados emergentes.

“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a BANFONDESA y su innovador Bono Sostenible a la Bolsa de Luxemburgo, marcando el primer bono de sostenibilidad de un emisor dominicano en nuestro mercado.

Esta transacción resalta el papel fundamental que pueden desempeñar los mercados de capitales para movilizar capital privado en apoyo a las microfinanzas, la inversión verde y la inclusión social, y reafirma nuestro compromiso de ayudar a emisores de mercados emergentes a acceder a inversionistas internacionales”, afirmó Arnaud Delestienne, Director Comercial y Miembro del Comité Ejecutivo de LuxSE.

Este bono marca un hito para el desarrollo sostenible en República Dominicana, al ser destinado exclusivamente a respaldar las microfinanzas y el desarrollo sostenible en la nación caribeña, los recursos del bono financiarán microcréditos y préstamos verdes en sectores clave como energía renovable, eficiencia energética, transporte sostenible y agricultura. También se apoyarán proyectos sociales que promuevan el crecimiento de micro y pequeñas empresas.

Inicialmente listado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) en noviembre de 2024, el bono también busca beneficiar a comunidades vulnerables mediante la mejora del acceso a servicios esenciales como energía, agua, vivienda, salud y educación.

“Este bono no es el final de un camino, sino el inicio de una nueva era que simboliza confianza, alianza y la convicción de que las finanzas verdes inclusivas pueden transformar vidas en República Dominicana. Continuaremos ampliando el crédito verde, fortaleciendo herramientas de gestión de riesgo climático y profundizando nuestra relación con el Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno de Luxemburgo, cuya visión en finanzas sostenibles está generando cambios reales en el mundo”, expresó Cristian Reyna, Presidente de Administración de BANFONDESA.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha a BANFONDESA desde 2008 mediante financiamiento dirigido a ampliar el acceso a servicios financieros para clientes de bajos ingresos, especialmente mujeres, en la República Dominicana. Esta alianza se fortaleció aún más en 2018 mediante un préstamo senior del BEI, destinado a financiar proyectos verdes para los clientes de BANFONDESA bajo el Mecanismo de Inversión ACP Cotonou, y la creación del producto BANFONDESA Renovable. El préstamo fue complementado con una asistencia técnica significativa para impulsar iniciativas enfocadas en las mujeres y en la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a allanar el camino para la emisión del primer Bono Sostenible de BANFONDESA.

Ejecutivos de BANFONDESA

Acerca de la Bolsa de Valores de Luxemburgo (LuxSE)



La Bolsa de Valores de Luxemburgo (LuxSE) es la puerta de acceso a inversionistas internacionales. Con más de 50,000 valores listados, incluidos 47,000 instrumentos de deuda, de 1,700 emisores en 100 países, LuxSE es la bolsa líder mundial en cotización de valores de deuda internacionales y ofrece un servicio integrado que abarca listado, negociación y servicios de información.

Acerca del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA (BANFONDESA)



El modelo de Gobierno Corporativo de BANFONDESA continúa recibiendo reconocimientos nacionales e internacionales. La Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF) le otorgó una calificación “A” en transparencia, reafirmando el compromiso del banco con la apertura y la rendición de cuentas.

Asimismo, la entidad obtuvo la calificación “A” de Feller Rate, ratificando su nivel de solvencia y posicionamiento del modelo de negocio, y los galardones al Instrumento Sostenible en los VII Premios BVRD y Plata en Fintech Américas por el Bono Sostenible, en reconocimiento a sus aportes a la innovación e inclusión.

Al cierre de diciembre de 2025, BANFONDESA obtuvo utilidades netas no auditadas de RD$585.9 millones, reflejando un incremento de 10.78% respecto a 2024. Su Patrimonio Neto alcanzó RD$3,042.6 millones, respaldado por una capitalización de RD$350 millones de los beneficios obtenidos en el 2024.