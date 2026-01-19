BCRD celebra acto de premiación concurso anual de economía

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió el acto de premiación del Concurso Anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte, durante una ceremonia en la que también se pusieron en circulación tres libros que estimó como “obras medulares para la economía de la nación”.

Valdez Albizu destacó los 40 años del certamen que, con el paso de los años, se ha acreditado como el más importante concurso de economía del país y la región, con una continuidad admirable y resultados cada vez más favorables.

El primer premio fue para el trabajo titulado: Riesgos en competencia y movilidad laboral: características y determinantes de las transiciones laborales en República Dominicana. Sus autores fueron: Amanda Carolina Lebrón y Natanael Ventura.

El segundo lugar recayó en el trabajo: Reformas impositivas en un modelo de crecimiento endógeno con capital humano calibrado para República Dominicana. Su autora fue Yanna Cristina Dishmey.

El tercer premio se adjudicó al trabajo: Desigualdad y segmentación territorial como determinantes del impacto del crecimiento en la pobreza: evidencia desde paneles espaciales en la República Dominicana. Sus autores fueron Cornelio Antonio Polanco Acosta y Nerys Federico Ramírez M.

El cuarto premio fue para el trabajo titulado: Impacto del cambio climático en el crecimiento económico y la estabilidad financiera en la República Dominicana. Sus autores fueron Manuel Alberto Pérez Pérez y Ardanys Óscar González Marcano.

Y el quinto premio recayó en el trabajo titulado: Mapeo multisectorial y predicción macroeconómica de la adopción de pagos móviles: un estudio con Graph Attention Networks y Random Forest. Su autor fue Peterson Marcellus Delgado.