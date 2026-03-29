BMW Group inicia pruebas con robots humanoides en producción en Leipzig, Alemania

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Múnich.- El fabricante automotriz BMW Group dará un paso clave en la transformación de su sistema productivo al iniciar, por primera vez en Europa, pruebas con robots humanoides en su planta de Leipzig, Alemania.

La iniciativa forma parte de su estrategia de “Inteligencia Artificial Física”, una tecnología que combina software inteligente con máquinas capaces de interactuar en entornos reales de producción. Con este enfoque, la empresa busca integrar robots humanoides en líneas de ensamblaje, así como en la fabricación de baterías y componentes.

“El uso de inteligencia artificial fortalece la competitividad de nuestra producción, tanto en Europa como a nivel global”, afirmó Milan Nedeljković, miembro del Consejo de Administración de BMW AG, responsable de Producción.

Este proyecto piloto en Alemania se apoya en la experiencia previa obtenida en la planta de Spartanburg, en Estados Unidos, donde en 2025 la compañía implementó con éxito robots humanoides en tareas industriales. Durante ese programa, un robot operó en turnos completos, de diez horas de lunes a viernes, y participó en la producción de más de 30,000 vehículos, ejecutando labores repetitivas de alta precisión. En total, movió más de 90,000 componentes y cubrió aproximadamente 1.2 millones de pasos en alrededor de 1,250 horas de operación.

La compañía destaca que estos sistemas no buscan sustituir a los trabajadores, sino complementar la automatización existente, especialmente en tareas exigentes, monótonas o que implican riesgos físicos. El objetivo es mejorar las condiciones laborales y aumentar la eficiencia.

Como parte de esta evolución, BMW también creó un “Centro de Competencia para Inteligencia Artificial Física en Producción”, destinado a centralizar el desarrollo, pruebas e implementación de estas tecnologías en toda su red global.

Uno de los pilares de este avance es la integración de datos. La empresa ha unificado sus sistemas de información para permitir que los algoritmos de inteligencia artificial operen con datos estandarizados y en tiempo real, facilitando la toma de decisiones autónoma en procesos complejos.

El proyecto en Leipzig se desarrolla en colaboración con la firma tecnológica Hexagon Robotics, que ha diseñado un robot humanoide adaptable a distintas funciones gracias a su estructura modular y movilidad. Tras pruebas iniciales en laboratorio y una primera implementación en 2025, se prevé ampliar los ensayos en 2026 con miras a una fase piloto más robusta.

Según la empresa, la transición del laboratorio a la producción real ha sido más rápida de lo esperado, lo que refuerza el potencial de esta tecnología en la industria automotriz.

Con esta apuesta, BMW Group busca posicionarse como líder en innovación industrial, apostando por una producción más flexible, inteligente y preparada para el futuro.