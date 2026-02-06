Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Capacitan a más de 160 mujeres en economía circular

Iniciativa busca eliminar barreras e impulsar el liderazgo femenino en la gestión municipal de residuos en Samaná.

Fundación Sostenibilidad 3Rs

Samaná. Alrededor de 161 mujeres fueron capacitadas en la gestión municipal de residuos y en iniciativas productivas sostenibles con enfoque en género en los municipios de Sánchez y Samaná.

Se trata de la iniciativa “Mujeres en la Economía Circular: eliminando barreras e impulsando el liderazgo femenino en la gestión municipal de residuos en Samaná” de la Fundación Sostenibilidad 3Rs e implementada con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales.

El programa está orientado a fortalecer el liderazgo femenino, la inclusión y la gestión sostenible de los residuos sólidos a nivel municipal.

Además, alrededor de 60 empleados y empleadas municipales fueron sensibilizados y capacitados en prácticas inclusivas, género y servicios públicos, autoestima, empoderamiento y liderazgo, y prevención de la violencia de género para el desarrollo de la mujer.

Durante una actividad para presentar los resultados de esta iniciativa explicaron que también integraron 11 negocios locales a la economía circular.

