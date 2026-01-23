CES celebra 21 años de creación y 16 de reconocimiento constitucional en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Económico y Social (CES) de la República Dominicana conmemora este domingo 25 de enero su vigésimo primer aniversario de creación, destacando el desarrollo constante del diálogo social institucionalizado en el país.

El presidente del CES, Rafael Toribio, expresó su regocijo por la trayectoria del organismo y recordó que el próximo lunes 26 de enero se cumplirán 16 años desde que fue reconocido su carácter constitucional, en la Constitución proclamada en 2010.

Toribio afirmó que, con más de dos décadas de vida institucional, el CES se compromete a consolidarse como el principal órgano consultivo y de concertación nacional, de carácter permanente, intersectorial e interterritorial.

La reciente juramentación del nuevo Pleno de Integrantes del CES y la puesta en marcha de las Comisiones Permanentes garantizan la participación organizada de empleadores, trabajadores y organizaciones sociales en la construcción y fortalecimiento de la paz social y política.

El CES ha desempeñado un rol clave como coordinador en procesos de concertación, como el Diálogo sobre la crisis haitiana, lo que evidencia su relevancia y la necesidad de este espacio de consensos en la gobernanza nacional.

Toribio destacó que el CES se orienta hacia un nuevo estilo de gobernanza, en el que se exploran experiencias de diálogo cruciales sobre temas vitales para la República Dominicana.