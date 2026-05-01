César Iglesias presenta resultados financieros

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La empresa César Iglesias, pionera en emitir acciones en República Dominicana, presentó resultados 2025 con ingresos por RD$22,877 millones, utilidad bruta de RD$6,004 millones y resultado operacional de RD$1,318 millones, presentando una recuperación en la segunda mitad del año pese a un entorno de desaceleración, presión de costos y mayor competencia.

Como parte de su enfoque estratégico, ejecutó inversiones de capital por RD$1,600 millones, las más altas en su historia y decidió no distribuir dividendos, priorizando el fortalecimiento de su estructura operativa y financiera.

Según los datos suministrados durante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa esta estrategia permitió, además, reducir su deuda en más de RD$850 millones y estabilizar márgenes en niveles cercanos a máximos históricos.

El programa de inversión busca transformar su capacidad competitiva en tres ejes clave: expansión de la escala productiva en categorías de mayor margen, fortalecimiento de su red logística, incluyendo la ampliación de su principal centro de distribución, y mejoras en eficiencia operativa mediante la integración y modernización de procesos.

Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan señales positivas, con récord en ventas diarias, márgenes elevados y continuidad en la mejora del resultado operacional, validando una estrategia enfocada en consolidar liderazgo y capturar el próximo ciclo de crecimiento en el mercado de consumo masivo.

Como resultado de sus proyectos de crecimiento están a expansión de molinos de papel, refinería de aceite, fábrica de jabón, y ampliación del centro de distribución.