Comercio asegura hay abasto y precios estables de productos

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) aseguró que el sector comercio garantiza la oferta y los precios estables de todos los productos básicos que componen la canasta familiar, así como los tradicionales que se consumen en la temporada navideña.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la FDC, Iván García, indicó que el 60% de la carne de cerdo se comercializa en el Mercado de Los Mina, centro de abasto que cuenta con el inventario suficiente para abastecer el mercado nacional.

Indicó que la pierna de cerdo importada se está comercializando entre RD$105 a RD$110 la libra en los supermercados y colmados entre RD$120 y RD$130 la libra.

Mientras que la pierna de cerdo criollo ronda los RD$115 pesos libra en los supermercados y en los colmados entre RD$135 y RD$150

En tanto, la masa de cerdo está entre los RD$140, RD$150 y RD$160 la libra, chuleta de cerdo fresca de RD$95 a RD$110 la libra.

Señaló que la costillita de cerdo con piel está a RD$150 libra y sin piel a RD$175/libra, la costilla de cerdo ahumada entre RD$115 a RD$120 libra.

Asimismo, indicó que los productores de pollos garantizan la colocación de 25 millones de unidades de pollos en el mes de diciembre con un incremento de tres millones de unidades de pollos para abastecer la demanda.

Indico que los precios de la carne de pollo fresca en el interior del país está a RD$78 la libra y en el gran Santo Domingo a RD$87 la libra.

En tanto, el pollo con las marcas de las procesadoras entre RD$95 y RD$100 la libra.

Además, el ajo entre RD$150 y RD$175 la libra; cebolla al por mayor a RD$32, mientras al detalle entre RD$40 y RD$45 libra; habichuelas pintas al por mayor a RD$32 libra y al detalle entre RD$40 y RD$45 la libra; habichuelas rojas de Constanza al por mayor RD$60, al detalle entre RD$70 y RD$75 la libra.

En tanto, la habichuela de San Juan entra al mercado a final de enero; el saco de 50 libras de papas importadas a RD$1,200 para ser vendida la libra a RD$24, mientras que al detalle RD$35 la libra; la papa criolla a 28 libras y al detalle a RD$35 y RD$40 pesos libra.

El arroz selecto a RD$38.50/125 libras a RD$30 pesos la libra, al detalle entre RD$35 y RD$38 pesos libra; arroz selecto Pimco a RD$400 las 10 libras

El arroz selecto tipo Jaragua a RD$3,500/125 libras a RD$28 la libra y al detalle RD$32 la libra.

En tanto, la habichuelas negras al por mayor a RD$31.00 la libra, al detalle a RD$40 la libra y las habichuelas blancas al por mayor a RD$44 libra, al detalle a RD$55.