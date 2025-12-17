Alejandra Trujillo presenta su colección Armadaa Flashback en los Premios Fashion Top Models

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La diseñadora Alejandra Trujillo presentó en el marco de los Premios Fashion Top Models su colección Armadaa Flashback Musical 1980 Style, un concepto innovador y diferente, donde realizó un homenaje a artistas y películas que marcaron tendencia en la década de los años 80, acompañada de modelos y bailarines.

Un homenaje que sirvió para rendirle tributo a Michael Jackson y Madonna, así como también a películas como Flashdance, Footloose, entre otras celebridades y producciones de la época.

“El público recibió nuestra presentación emocionado por la calidad, un concepto nunca antes visto. El mismo lo estaremos presentando a nivel nacional e internacional, a partir del año 2026”, expresó.

Trujillo, inspirada por el amor a la música, baile y el teatro; artes que estudió desde su niñez, quiso dar a conocer a las nuevas generaciones, la época donde la moda cambió totalmente, gracias a esos estilos que impusieron importantes películas y cantantes de los 80.

La conferencista, militar, abogada, comunicadora y artista del diseño, recibió un reconocimiento por sus aportes a la sociedad, un premio que la destaca como una mujer de multiples talentos, disciplina, fuerza y estilo, reflejando su visión única de la moda y el compromiso con la elegancia y el empoderamiento.

“A través de mis marcas Armadaa y Paso Fino seguiré combinando la moda, el arte y la música, en diferentes shows de alto nivel, en espacios locales e internacionales”, concluyó.