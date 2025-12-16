Pro Consumidor verifica lechoneras en Navidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció que pondrá en marcha un amplio operativo nacional de supervisión en lechoneras y comercios dedicados a la venta de carne de cerdo, pollo y otros productos alimenticios, con el objetivo de garantizar la calidad, higiene e inocuidad de los alimentos que consume la población durante las festividades navideñas.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que los operativos se desplegarán en distintas provincias del país, especialmente en zonas de alta actividad comercial, como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel, La Romana y otras, “como parte de una estrategia preventiva para proteger la salud de los consumidores ante el aumento significativo en la demanda de productos cárnicos propios de esta temporada”.

“Este dispositivo especial tiene como finalidad asegurar que los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas cumplan con las condiciones sanitarias requeridas y no representen riesgos para la salud durante las celebraciones navideñas”, expresó Alcántara

El funcionario explicó que los técnicos de las áreas de Inspección y Vigilancia y de Buenas Prácticas Comerciales están evaluando aspectos fundamentales como la correcta refrigeración de las carnes, la limpieza y desinfección de las áreas de preparación, el manejo adecuado de los productos, la frescura de los alimentos y las condiciones de almacenamiento.

Asimismo, indicó que se presta especial atención a evitar prácticas que puedan poner en peligro la salud de los consumidores, tales como la venta de carnes en mal estado, la exposición a fuentes de contaminación y la manipulación inadecuada de los alimentos.“La institución ha reforzado su presencia en los puntos de venta para verificar el estricto cumplimiento de los estándares de calidad, higiene e inocuidad alimentaria establecidos por la normativa vigente”, puntualizó Alcántara

El director de Pro Consumidor reiteró el compromiso de la entidad con la defensa de los derechos de los consumidores y exhortó a la ciudadanía que al momento de adquirir productos deben detenerse a observar las condiciones de higiene en los puntos de venta y denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de la institución.

Finalmente, Pro Consumidor informó que estos operativos se mantendrán activos durante todo el período festivo, como parte de su labor preventiva y de vigilancia continua, orientada a salvaguardar la salud pública y garantizar un consumo responsable y seguro en todo el territorio nacional.