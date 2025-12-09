Conoce MapaInversiones 2.0: La nueva herramienta para monitorear la inversión pública en tiempo real

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), con apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó MapaInversiones 2.0, una plataforma web que moderniza la visualización y la trazabilidad del gasto en inversión pública incorporando innovaciones importantes en su funcionalidad.

La actualización incluye mejoras en interoperabilidad, integración de sistemas, calidad de datos y accesibilidad a la información, e incluye un chatbot conversacional basado en inteligencia artificial que facilita las consultas sobre la inversión pública del país, permitiendo así monitorear el avance físico y financiero de los proyectos, y fortaleciendo la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Esta herramienta es la primera de la región que además de ofrecer los datos, los usuarios pueden visualizar cómo se interpretan las preguntas, qué filtros aplicó, cómo ejecutó la consulta y qué datos usó la IA en sus respuestas, lo que permite verificar todo el proceso.

RD y el BID lanzan MapaInversiones 2.0

El lanzamiento fue encabezado por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quienes estuvieron acompañados del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; del viceministro de Planificación e Inversión Pública, Martin Francos, junto a la representante del BID en República Dominicana, Nathalie Alvarado, así como otros funcionarios del gobierno central, ejecutivos de organismos internacionales, sociedad civil y una representación del sector privado.

Durante su intervención, Díaz resaltó que “esta nueva versión de MapaInversiones es una apuesta de nuestra gestión por la modernización de sus mecanismos de rendición de cuentas de cara a la veeduría ciudadana en cuanto la inversión pública. Tecnología y transparencia puestas en la mano de la gente de forma fácil”.

Además, agradeció al BID, a todo el equipo del Ministerio de Hacienda y Economía y las demás entidades involucradas por las largas horas de trabajo dedicadas a este importante proyecto.

En ese orden, la representante del BID destacó la importancia de la plataforma y su impacto para seguir fortaleciendo los niveles de transparencia e integración nacional con el desarrollo del país.

“Para el Banco Interamericano de Desarrollo, este tipo de proyectos e iniciativas nos llenan de entusiasmo porque combinan realmente elementos que hacen que un proyecto sea realmente transformador: una visión de futuro, cooperación, innovación y el compromiso de este Gobierno para avanzar hacia estándares internacionales de transparencia e integridad”, expresó Alvarado.

La herramienta integra datos de la Dirección de Inversión Pública, la Dirección General de Presupuesto (Digepres), y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), permitiendo reunir en un solo espacio el ciclo completo de los proyectos de inversión pública.

En ese sentido, al dar a conocer las funcionalidades de la plataforma, el viceministro Francos especificó que en el sitio se congregan datos de proyectos de inversión que van desde el presupuesto, fuentes de financiamiento, pasando por procesos de contratación, la ejecución financiera y avance físico hasta el cierre de estos.

La plataforma visualiza y mapea proyectos de inversión pública, permitiendo que los ciudadanos monitoreen en tiempo real en qué lugar de la geografía nacional y cómo se invierten los recursos públicos.

Para la presentación de la iniciativa se organizaron varias actividades, entre ellas, un panel de expertos bajo el tema: “El futuro de la transformación digital para el impulso de la transparencia en la República Dominicana” y un taller sobre “Inteligencia Artificial aplicada para la transparencia”, entre otros.

Con MapaInversiones 2.0 el país se alinea a compromisos internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS) y el Estándar para la Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST). Además, ayuda a consolidar los avances de República Dominicana en materia de transparencia y Gobierno Abierto.

El lanzamiento fue celebrado en el hotel JW Marriot.