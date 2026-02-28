La Iglesia de Jesucristo honra los símbolos patrios con acto a la bandera en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente de civismo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días celebró un acto a la Bandera Nacional en la explanada del Templo de Santo Domingo, donde se hizo el izamiento, para celebrar el Mes de la Patria.

La ceremonia reunió a líderes eclesiásticos, autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil para conmemorar los valores fundamentales de República Dominicana. El evento fue encabezado por el élder Hugo Montoya, primer consejero de la Presidencia del Área del Caribe, quien en sus palabras de cierre destacó la importancia de la libertad y el servicio al prójimo como pilares de una sociedad fortalecida.

“Estos principios y valores enseñados apropiadamente, en las instituciones, Iglesias, escuelas, medios de comunicación, pero sobre todo en el núcleo familiar, producirán ciudadanos y gobernantes íntegros y comprometidos en fortalecer sus comunidades, ciudades y naciones”, resaltó Montoya.

El acto contó con la presencia de Milcíades Franjul, director de enlace del Poder Ejecutivo con la comunidad cristiana; Saskia Ochoa, gerente administrativa de dicha oficina; y Yulissa Morillo, gobernadora del Parque Iberoamericano, así como el pastor Julio Morales, superintendente del Concilio de las Iglesias Asambleas de Dios; Carlos Nouel, director de la Fundación Buenas Nuevas. También se dieron cita miembros de la fuerza laboral de la Iglesia y una representación de la Policía Nacional y Municipal.

Durante el protocolo, las notas del Himno Nacional acompañaron el ascenso de la enseña tricolor, en un momento de respeto apoyado por personal militar. El discurso de Wagner Paniagua, gerente de relacionamiento para el Área del Caribe, resaltó el compromiso de la Iglesia con la promoción de la paz y el respeto mutuo en el país. “Este acto no solo honra nuestra historia, sino que reafirma nuestra responsabilidad como ciudadanos y personas de fe de contribuir al bienestar de la República Dominicana”, expresó Paniagua”.

Con este evento, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reafirma su identidad como una institución que valora la soberanía nacional y fomenta los principios de dignidad humana en toda la región del Caribe y el mundo.