Coopnama firma convenio con universidad colombiana

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) firmó un acuerdo interinstitucional con la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), con el fin de integrarla al Programa Nacional de Becas.

El profesor Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración de Coopnama destacó que este acuerdo abre las puertas al desarrollo, crecimiento académico y a una valiosa proyección internacional.

Explicó que además de otorgar becas nacionales a los hijos de socios y socias, la tecnología tendrá un rol preponderante con el uso de modalidades virtuales de becas internacionales, sostuvo que así se enciende una importante chispa para que otras cooperativas se motiven a continuar con esta gran iniciativa.

“Con esta firma nuestra institución da un paso firme hacia el fortalecimiento del cooperativismo, la educación y el desarrollo sostenible”, afirmó Santiago Portes.

“Hoy con este acuerdo Coopnama llega más lejos”, agregó.

De su lado, la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Maritza Rondón Rangel, manifestó que la educación y la familia son los motores que transforman una sociedad y hoy estamos construyendo uno de ellos.

Puntualizó que para la UCC es un honor poner a disposición de la Coopnama, todas las estrategias y programas que importe esta alta casa de estudio, en beneficio de los asociados.

“Todos los procesos se construyen y lo mejor es construirlos en alianzas”, expresó Rondón.

Acompañaron al presidente de la Cooperativa de Maestros, los profesores Octavio Bremón, vicepresidente del Consejo de Administración; Lucas Figueroa Lapay, Gerente General; Felicia Contreras, secretaria del Consejo; Zoila Flor Mateo, tesorera del Consejo de Administración; José Fabio Durán, presidente del Comité de Crédito, Juan Antonio Calderón en representación del Comité de Vigilancia Además de gerentes, directores, subdirectores, encargados y subencargados de la institución.

Mientras que por la Universidad Cooperativa de Colombia estuvieron María Consuelo Moreno Orrego, vicerrectora General y encargada de TICs y Victoria Eugenia Santamaría, jefe de Proyección internacional.