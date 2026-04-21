Crisis económica: ¿Cómo debe prepararse el dominicano?

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

La economía de la República Dominicana se ha visto afectada ante el conflicto en Medio Oriente; esto se refleja en el alza de los combustibles y de los productos de la canasta básica, provocando preocupación entre los ciudadanos.

Cuando un país atraviesa por una crisis en su economía, el pueblo debe asumir estrategias para enfrentarla y que no afecte directamente en su bolsillo.

Ante el actual escenario, el economista Haivanjoe Ng Cortiñas explicó a Hoy Digital que los ciudadanos deben adoptar una postura de prudencia en el gasto e ingresos personales.

Dijo que la economía dominicana enfrentará el fenómeno de petro-fleteflación, donde el aumento simultáneo en el precio del barril de petróleo y el encarecimiento de los fletes marítimos ejerce una presión extraordinaria sobre los costos de producción y el índice de precios al consumidor.

¿Qué hacer ante una crisis en la economía?

“La gente debe priorizar la liquidez sobre el consumo: En momentos de incertidumbre, el flujo es más crucial que el stock; es vital que las familias aseguren su liquidez inmediata, postergando gastos no esenciales que puedan comprometer su estabilidad financiera en el mediano plazo”, manifestó Ng Cortiñas.

En ese orden, detalló que se deben optimizar el consumo energético y logístico, dado que el combustible y la electricidad son los principales canales de transmisión de esta crisis.

“De igual manera, deben privilegiar el consumo de productos nacionales sobre los importados como la opción más racional para proteger el presupuesto familiar”, agregó.

Errores financieros comunes en crisis

El economista explicó que dentro de los errores más comunes que cada persona debe evitar está el caer en el riesgo de sobreendeudamiento y evitar compras de pánico que solo alimentan la especulación.

“La clave para superar este choque externo no reside en la reacción emocional, sino en la planificación basada en la capacidad real de pago”, sugirió el experto.