Creatividad e innovación: por qué son claves en el mundo actual

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La UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) resaltaron la importancia de la creatividad y la innovación como motores esenciales para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la resiliencia frente a crisis globales. El mensaje fue difundido en ocasión del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, proclamado por la ONU cada 21 de abril.

La organización recordó que la cultura es un facilitador del desarrollo en sus dimensiones económica, social y ambiental, según lo establece la Resolución 68/223. En ese sentido, la creatividad y la innovación son consideradas la verdadera riqueza de las naciones, capaces de generar soluciones frente a problemas como la pobreza y el hambre.

La Agenda 2030 abrió espacios para integrar la cultura en políticas públicas de inclusión y sostenibilidad. La UNESCO subrayó que la economía creativa es uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo, aportando valor más allá de lo monetario y promoviendo un desarrollo centrado en las personas.

Durante la crisis del COVID-19, la UNESCO y el PNUD impulsaron diálogos con gobiernos, artistas y profesionales de la cultura para enfrentar los impactos sociales y económicos. Los Laboratorios de Aceleración del PNUD han buscado soluciones colectivas entre gobiernos, sector privado, academia y comunidades locales, demostrando que la creatividad es clave para la resiliencia.

El llamado global es a que las personas y los Estados fortalezcan estas cualidades, imaginando un mundo más inclusivo y equitativo bajo el principio de “no dejar a nadie atrás”.