Chofer de camión en Santiago | Persecución y pedradas: recuento de incidentes con motoristas

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Desde hace varios años, los incidentes violentos cuyos protagonistas son motoristas o motoconchistas, han tenido un denominador común: persecución y pedradas.

La acción, que en la mayoría de los casos nace por un conflicto por cruces de palabras entre las partes o por accidentes de tránsito menores, es común en las calles dominicanas.

Sin embargo, diversos sectores de la sociedad han externado su preocupación por los altos niveles de violencia que se registran en el país.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó que es alarmante cómo el dominicano en sentido general está tan susceptible a la agresión.

De su lado, el ministro de Salud Pública, Víctor Atalah, indicó que los altos niveles de violencia, que no se circunscriben solo a República Dominicana, responden a problemas con la salud mental.

El periódico Hoy hizo una recopilación de algunos de las decenas de casos de hechos violentos con motoristas y motoconchistas, a propósito de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer del camión recolector de basura en Santiago que murió en medio de una persecución de una turba de motorizados.

En julio del año 2025, seis motociclistas fueron arrestados por agredir con piedras y cascos un vehículo en marcha en la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional, acto captado en un video que circuló en redes sociales.

En junio de 2020, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, un conductor del transporte público fue perseguido por varios motoristas tras supuestamente manejar de forma temeraria.

La persecución terminó en una calle sin salida, donde el hombre fue alcanzado y agredido por el grupo. De manera extraoficial se dijo que quedó en estado delicado.

En diciembre del 2025, en la venida Duarte, Santo Domingo, otro hecho generado por un incidente menor entre un carro y una motocicleta escaló rápidamente cuando varios motoristas rodearon el vehículo involucrado y comenzaron a golpearlo en plena vía.

El hecho generó preocupación entre los presentes por el nivel de violencia mostrado en un espacio público.

En abril de 2026, en el sector El Millón, Distrito Nacional

Tras un altercado de tránsito, un motorista persiguió a un conductor y, en medio de la persecución, lanzó una piedra que rompió el cristal trasero del vehículo.

El suceso fue captado en video, pero hasta el momento no se han aclarado los detalles ni la identidad de los implicados.