Déficit fiscal del Gobierno ascendió a RD$258,948 millones

El déficit fiscal del Gobierno, hasta el 26 de diciembre del año pasado, alcanzó los RD$258,948 millones, lo que equivale al 3.2% del producto interno bruto (PIB) del país.

De acuerdo con el reporte semanal de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto entre el 1 de enero y 26 de diciembre del 2025, en el presupuesto original se consignaron RD$242,869.9 millones y se subió a RDS280,102.6 millones en el en el complementario.

El déficit fiscal fue resultado de ingresos recaudados por RD$1,233,192 millones y gastos de RD$1,492,140 millones.

En el presupuesto del año pasado se había previsto un déficit fiscal de un 3% del PIB. Ese porcentaje era resultado de proyecciones de gastos totales RD$1,484,234.6 (18.3% del PIB) y de ingresos totales más donaciones por RD$1,241,364.7, para un 15.3% del PIB.

El resultado primario del año pasado ascendió a RD$7,779.8 millones, equivalente al 0.1% del PIB. En el presupuesto vigente se habían consignado RD$2,851 millones.

El pago de los intereses de la deuda pública fue de RD$266,727.8 millones, lo que representa el 3.3% del PIB.

De ese pago, RD$162,609.6 millones correspondieron a la deuda externa y RD$101,965.7 millones a la interna.

Los gastos en capital sumaron RD$191,281.2 millones, de los cuales RD$66,636.3 se destinaron a construcciones en proceso.

Las instituciones con mayor ejecución fueron el Ministerio de Educación, con RD$304,633.1 millones, seguido por el Ministerio de Salud Pública (RD$156,509.7 millones), Presidencia de la República (RD$120,212.2 millones), Interior y Policía (RD$80,734.2 millones) y Obras Públicas (RD$76,746.3 millones).

Las instituciones con más baja ejecución fueron los ministerios de Turismo y Energía y Minas.

El Ministerio de Turismo, devengó RD$7,030.1 millones de un total de RD$9,314.4 millones, para una ejecución de 75.47%.

Mientras el Ministerio de Energía y Minas ejecutó RD$4,381.4 millones de un presupuesto de RD$5,893.5 millones.