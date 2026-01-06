Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía
Cayó nICOLÁS maduro

Expertos alertan que acciones de EE.UU. debilitan normas democráticas

El año pasado

Déficit fiscal del Gobierno ascendió a RD$258,948 millones

El déficit fiscal fue resultado de ingresos recaudados por RD$1,233,192 millones y gastos de RD$1,492,140 millones

El déficit fiscal del Gobierno fue de 3.2% el año pasado.

El déficit fiscal del Gobierno fue de 3.2% el año pasado.

Ubaldo Guzmán Molina
Publicado por
Ubaldo Guzmán Molina

Creado:

Actualizado:

El déficit fiscal del Gobierno, hasta el 26 de diciembre del año pasado, alcanzó los RD$258,948 millones, lo que equivale al 3.2% del producto interno bruto (PIB) del país.

De acuerdo con el reporte semanal de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto entre el 1 de enero y 26 de diciembre del 2025, en el presupuesto original se consignaron RD$242,869.9 millones y se subió a RDS280,102.6 millones en el en el complementario.

El déficit fiscal fue resultado de ingresos recaudados por RD$1,233,192 millones y gastos de RD$1,492,140 millones.

En el presupuesto del año pasado se había previsto un déficit fiscal de un 3% del PIB. Ese porcentaje era resultado de proyecciones de gastos totales RD$1,484,234.6 (18.3% del PIB) y de ingresos totales más donaciones por RD$1,241,364.7, para un 15.3% del PIB.

El resultado primario del año pasado ascendió a RD$7,779.8 millones, equivalente al 0.1% del PIB. En el presupuesto vigente se habían consignado RD$2,851 millones.

El pago de los intereses de la deuda pública fue de RD$266,727.8 millones, lo que representa el 3.3% del PIB.

De ese pago, RD$162,609.6 millones correspondieron a la deuda externa y RD$101,965.7 millones a la interna.

Los gastos en capital sumaron RD$191,281.2 millones, de los cuales RD$66,636.3 se destinaron a construcciones en proceso.

Las instituciones con mayor ejecución fueron el Ministerio de Educación, con RD$304,633.1 millones, seguido por el Ministerio de Salud Pública (RD$156,509.7 millones), Presidencia de la República (RD$120,212.2 millones), Interior y Policía (RD$80,734.2 millones) y Obras Públicas (RD$76,746.3 millones).

Las instituciones con más baja ejecución fueron los ministerios de Turismo y Energía y Minas.

El Ministerio de Turismo, devengó RD$7,030.1 millones de un total de RD$9,314.4 millones, para una ejecución de 75.47%.

Mientras el Ministerio de Energía y Minas ejecutó RD$4,381.4 millones de un presupuesto de RD$5,893.5 millones.

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
tracking