Por primera vez, la tasa de desempleo se sitúa por debajo del 5 % en RD

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó que la República Dominicana continúa consolidándose como una de las economías con menor tasa de desempleo en América Latina, de acuerdo con los datos más recientes de Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente los que aparecen en ILOSTAT y en Panorama Laboral 2025, la tasa de desempleo de quienes buscan empleos en la República Dominicana fue de alrededor de 4.9 % en el 2025, motivada principalmente por la expansión de sectores intensivos en empleo como servicios, construcción y turismo.

En ese sentido, se destaca que el desempleo en la República Dominicana es de un nivel inferior al promedio regional, estimado por la OIT en aproximadamente 6%, lo que refleja la fortaleza del mercado laboral dominicano y la efectividad de las políticas públicas orientadas a la generación de empleo.

“El país ha logrado, bajo la conducción del presidente Luis Abinader, una recuperación sostenida del empleo y hoy exhibe indicadores laborales favorables en comparación con la región. Estos resultados son fruto del crecimiento económico, del diálogo social y de una política laboral centrada en las personas,”, expresó el ministro Olivares.

Asimismo, el ministro mostró su confianza en que durante el año 2026 la tasa de desempleo estará por debajo del 4.9%, alcanzado por primera vez en el 2025.

Por otro lado, Olivares Ortega subrayó que en el 2026 el Ministerio de Trabajo se enfocará en el empleo juvenil, cuya tasa de desempleo supera la media nacional, así como en la necesidad de seguir avanzando en la formalización del empleo y la reducción de brechas de género.

“Nuestro compromiso no es solo crear más empleos, sino garantizar que sean empleos decentes, formales y con acceso a la seguridad social, especialmente para los jóvenes y las mujeres”, afirmó.

El Ministerio de Trabajo reiteró que continuará impulsando programas de intermediación laboral, primer empleo, formación de jóvenes en el lugar de trabajo, capacitación y fortalecimiento de la inspección, en coordinación con el sector privado y los trabajadores, con el objetivo de consolidar un mercado laboral más inclusivo y sostenible.

Olivares valoró que la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira Gomes, destacara que Panorama Laboral 2025 se produjo semanas después de la exitosa 20.ª Reunión Regional Americana de la OIT, celebrada en la República Dominicana del 1 al 3 de octubre de 2025, en la cual las autoridades de la región reafirmaron —a través de la Declaración de Punta Cana— su compromiso con el trabajo decente, la formalización y la reducción de desigualdades estructurales.

“Como se puede apreciar, en materia de empleo la República Dominicana avanza en la dirección correcta. Nuestro reto ahora es profundizar los logros alcanzados y asegurar que el crecimiento del empleo se traduzca en bienestar y oportunidades para todos”, concluyó el ministro Eddy Olivares.