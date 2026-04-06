Destaca rol de minería en el crecimiento económico

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El Banco Central reportó que la actividad de explotación de minas y canteras creció 9.4 % en enero-febrero, en un contexto en que la economía acumuló una expansión de 3.7 %.

En particular, la actividad de explotación de minas y canteras registró una expansión interanual de 9.4 % al mes de febrero, una de las más altas entre las actividades económicas reportadas. Según el Banco Central, este resultado estuvo asociado a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales como arena, grava y gravilla.

Para la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE), estos resultados reflejan que la minería mantiene un peso relevante dentro de la dinámica productiva nacional, no solo por su contribución directa, sino también por su relación con actividades como la construcción, la infraestructura y servicios vinculados.