Diputada por La Vega, Gabriela Abreu exige explicación a Medio Ambiente sobre intervención en pirámides de Valle Nuevo y cobro excesivo

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La diputada por la provincia La Vega, Gabriela Abreu, solicita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicación sobre las intervenciones realizadas en Las Pirámides de Valle Nuevo, Constanza, así como sobre el aumento excesivo en el cobro de entrada a la zona.

La legisladora, perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó que su responsabilidad como legisladora es velar por la transparencia, legalidad y protección de los recursos naturales.

Pero también, apunta, defender el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los recursos naturales sin abusos de ninguna índole.

“Como diputada de la provincia La Vega, he solicitado formalmente una explicación al Ministerio de Medio Ambiente sobre las intervenciones que se están realizando en Las Pirámides de Valle Nuevo, en Constanza, así como sobre el aumento excesivo en el cobro de entrada”, precisa la congresista.

La diputada Gabriela Abreu sostuvo que estará dando seguimiento firme a este tema en favor de la población.