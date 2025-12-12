DGII incorpora más de 3,000 contribuyentes informales

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que en dos años ha incorporado más de 3,000 contribuyentes que operaban en la informalidad, impulsada por los cruces de información y esta cifra irá en aumento con la expansión del sistema de facturación electrónica.

El director de la entidad, Luis Valdez Veras, afirmó que la “facturación electrónica es un medio excelente para el tema de la informalidad, porque si usted tiene una empresa y Patricia tiene otra, y usted trata de venderle a Patricia y está informal, no va a poder hacerlo”.

Informó que otra herramienta que usarán para reducir la informalidad es el proyecto de censo o actualización del Registro Nacional de Contribuyentes. Recordó que el piloto se realizó en Las Terrenas y que próximamente será anunciado que se realizará en el Gran Santo Domingo a principios de 2026. Este permitirá actualizar los datos de la informalidad en el impuesto sobre la renta.

Recordó que desde 2017 no se realizaban estudios para medir con exactitud la informalidad, pero que recientemente, con el apoyo de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), se actualizó la información.

Se reveló que en el país pasó “de un 41.5% a un 36.3% en 2023 en el ITBIS”.

Valdez ofreció estos detalles previo a la conferencia sobre facturación electrónica, en la que participaron 150 instituciones del Estado, como parte de los esfuerzos del Gobierno para que todas sus dependencias se acojan a esta modalidad de facturación.

Indicó que, en lo que corresponde al sector privado, el primer grupo que debía acogerse a usar esta factura fue el de los grandes contribuyentes nacionales, y todos ya cumplen. El segundo grupo, que son empresas locales y medianas, algunas no cumplió el límite de tiempo establecido hasta noviembre y serán verificadas y sancionadas según lo establece la ley.