3 imputados de la Operación Cobra confesaron en el tribunal que pagaron sobornos a funcionarios del Senasa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Este jueves, en el conocimiento de la medida de coerción solicitada a raíz de la judicialización de la Operación Cobra tres de los imputados admitieron ante el juez que pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros funcionarios de esa entidad estatal.

“Esta medida de coerción ha sido de tal magnitud que tres de los imputados han admitido su participación en los hechos y han admitido también su colaboración al Ministerio Público”, dijo la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Dijo que los que admitieron los hechos ante el juez Rigoberto Sena lo hacen “aportando elementos de pruebas y admitiendo que los mismos pagaron sobornos a miembros del SeNaSa, incluyendo a su exdirector, el doctor Hazim”.

Ortiz destacó la fortaleza del expediente presentado en contra de los diez arrestados en el marco de la Operación Cobra por aprovecharse del SeNaSa para desfalcar al Estado dominicano con miles de millones de pesos y que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.

Además de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, en el caso figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja. Aseguró que existen más que razones para que el caso sea declarado complejo, “una de esas razones es la pluralidad de víctimas, estamos hablando de un seguro de salud que tiene bajo su cobertura más de 7 millones de dominicanos”.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezó, junto a Mirna Ortiz, el equipo litigante que representó al órgano acusador en la audiencia. El equipo también estuvo representado por los procuradores fiscales Héctor García, Rosa García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán.

“En la tarde de hoy (jueves) hemos presentado la medida de coerción de esta Operación Cobra, presentando además un legajo importante de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales”, dijo Ortiz a la prensa que la abordó en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Añadió que “en la tarde de mañana (viernes) continuaremos con la presentación de las defensas que es lo que resta y luego la réplica del Ministerio Público, y en ese momento quedará el tribunal en condiciones de emitir su decisión”.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó para este viernes, a las 2:00 de la tarde la audiencia de conocimiento de solicitud de medida de coerción.

El juez Rigoberto Sena informó de la decisión pasadas las 11:00 de la noche y cuando la mayoría de los imputados ya habían presentado sus argumentos de defensa.

El Ministerio Público busca sanciones penales contra los responsables de desfalcar al Estado con miles de millones de pesos, a través del SeNaSa y, además, el decomiso del dinero sustraído a esa administradora de riesgo de salud (ARS).

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.