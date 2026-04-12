DGII supera metas de recaudación: RD$244,956.2 millones en el primer trimestre de 2026

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que durante el mes de marzo de 2026 recaudó RD$78,102.5 millones, superando la meta prevista en RD$4,016.2 millones, lo que representa un cumplimiento de 105.4 %.

El monto también supera los RD$67,040.9 millones recaudados en marzo de 2025, lo que refleja un crecimiento interanual de 16.5 %, equivalente a RD$11,061.6 millones adicionales en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el acumulado del primer trimestre, correspondiente al período enero – marzo de 2026, la institución registró ingresos por RD$244,956.2 millones, alcanzando un cumplimiento de 103.4 % respecto a la meta estimada de RD$236,991.1 millones, lo que representa RD$7,965.1 millones por encima de lo proyectado.

Este resultado también evidencia un crecimiento interanual de 12.2 % en comparación con el mismo trimestre de 2025, cuando se recaudaron RD$218,359.5 millones, para un incremento absoluto de RD$26,596.7 millones más.

Asimismo, la DGII aportó el 76.3 % de los RD$102,419 millones recaudados por el Estado a través de las distintas entidades recaudadoras durante marzo de 2026.

Esta cifra representa un crecimiento de 13.1 %, equivalente a RD$11,869.9 millones adicionales frente a marzo de 2025, y un cumplimiento de 104.5 %, es decir, RD$4,395.7 millones por encima de lo presupuestado.

Desempeño de los principales impuestos

Los ingresos tributarios estuvieron encabezados por el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que aportó RD$19,870.4 millones, para un crecimiento interanual de 17.2 %, equivalente a RD$2,916.7 millones más que en marzo del año pasado.

Este desempeño estuvo impulsado por el dinamismo de sectores como comercio, hoteles, bares y restaurantes, así como comercio de vehículos, cuyas ventas gravadas registraron aumentos de 4.1 %, 12.1 % y 11.1 %, respectivamente.

En tanto, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos alcanzó RD$15,591.2 millones, con un crecimiento interanual de 27.8 %, equivalente a RD$3,388.2 millones adicionales frente al mismo mes del año anterior.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas totalizó RD$12,911.0 millones, para un incremento de RD$1,039.5 millones respecto a marzo de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 8.8 %. Este resultado estuvo impulsado por el aumento en la cantidad de asalariados gravados y en el monto retenido, que crecieron 17.2 % y 20.4 %, respectivamente. Adicionalmente, se observa un crecimiento de 14.0%, RD$290.9 millones más de este tributo en las declaraciones del IR-1, cuya fecha límite para pago es 31 de marzo 2026.

En cuanto al Impuesto Selectivo a los Combustibles, el recaudo ascendió a RD$7,195.1 millones, reflejando un crecimiento interanual de 4.4 %, equivalente a RD$300.1 millones adicionales.

Finalmente, el Marbete, Primera Placa, CO₂ y Traspaso de Vehículo registraron un recaudo de RD$3,382.0 millones, para un crecimiento de 46.0 %, equivalente a RD$1,065.3 millones más que en marzo de 2025.

Los demás impuestos aportaron en conjunto RD$19,152.8 millones, completando el total recaudado por la DGII durante el mes de marzo de 2026.