Alcaldía de Santiago lanza campaña educativa sobre desechos sólidos e inundaciones urbanas

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La Alcaldía de Santiago de los Caballeros presentó una innovadora campaña educativa orientada a crear conciencia sobre la correcta disposición de los desechos sólidos y su impacto en la prevención de inundaciones urbanas.

La campaña inicia con el lanzamiento de un primer video, como parte de una serie de cuatro entregas diseñadas para educar y sensibilizar a la población de manera creativa y dinámica.

La propuesta se inspira en la tendencia global de las denominadas “fruta novelas”, utilizando una narrativa entretenida y cercana para conectar con los ciudadanos, promover el cuidado de la ciudad y fomentar una cultura de orden y responsabilidad colectiva.

Como elemento distintivo, la iniciativa incorpora una versión animada del alcalde Ulises Rodríguez, quien refuerza el mensaje de forma innovadora y conecta con públicos de todas las edades.

Con esta propuesta, la Alcaldía de Santiago reafirma su compromiso con la educación ciudadana y la construcción de una ciudad más limpia, organizada y resiliente ante los efectos del cambio climático.