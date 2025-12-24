¿Sube o baja?
Dólar hoy: Tasas de compra y venta en esta Nochebuena
Este 24 de diciembre, el Dólar se cotiza a RD$62.6166. Un día clave que puede cambiar el rumbo de tus finanzas. ¡Atento a las cifras!
En esta Nochebuena, el Banco central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense son de RD$62.6166/US$ y RD$62.9264/US$, respectivamente.
La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.
Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.