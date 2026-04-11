Dólar en República Dominicana hoy 11 de abril: así se cotiza la moneda estadounidense

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El dólar estadounidense mantiene estabilidad en el mercado cambiario de República Dominicana este sábado 11 de abril, según las tasas oficiales más recientes del Banco Central.

De acuerdo con la entidad monetaria, la tasa de cambio se sitúa en RD$59.4497 para la compra y RD$60.2898 para la venta, cifras que sirven de referencia para las operaciones cambiarias en el país.

Estos valores corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, incluyendo efectivo, transferencias y cheques, lo que refleja el comportamiento real de la divisa en el sistema financiero.