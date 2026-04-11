Por qué está lloviendo tanto en abril en RD: causas climáticas explicadas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Abril no suele ser un mes de lluvias intensas en República Dominicana. Sin embargo, en los últimos días, los aguaceros han sorprendido por su fuerza, frecuencia y cantidad medida en milímetros, dejando una pregunta en el aire: ¿por qué está lloviendo tanto?

La respuesta apunta al cambio climático.

El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian, explicó al periódico HOY que el calentamiento de los océanos y mares está generando más vapor de agua en la atmósfera, lo que favorece lluvias más intensas y concentradas.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

“Eso es lo que está provocando que los meses tengan ciertas diferencias en cuanto a su pluviometría”, indicó.

Como parte de ese cambio, el experto señaló que en los últimos tres años abril ha presentado lluvias más cuantiosas de lo habitual, debido a una anomalía en los patrones atmosféricos.

En condiciones normales, explicó, las precipitaciones más significativas comienzan a mediados o finales de abril, con el inicio de la temporada convectiva -es decir, la época húmeda del país-. Sin embargo, ese comportamiento se ha adelantado, evidenciando variaciones en el clima.

El impacto ya se hace sentir. El pasado 8 de abril, una vaguada dejó acumulados significativos en varias zonas del país. En el Ensanche Julieta, en el Distrito Nacional, se registraron 314 milímetros de lluvia en pocas horas.

Un impacto que va más allá del clima

Lluvias

Las lluvias no solo han alterado el comportamiento habitual del mes, sino también la vida de miles de personas.

De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) publicado el jueves, más de 1,000 viviendas han resultado afectadas, decenas han sido destruidas y miles de personas han tenido que ser evacuadas.

En total, 1,024 viviendas presentan daños, de las cuales 23 son parciales y 32 quedaron completamente destruidas, mientras que unas 5,120 personas fueron desplazadas a zonas seguras.