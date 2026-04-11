Productores piden mayor inversión en producción de café

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Al conmemorarse este día 11 de abril el Día Nacional del Café, la Red Nacional de Productores y Emprendedores del Café (REPROCA) consideró que resulta inentendible la falta de atención y desidia de las autoridades al café, rubro de importancia económica, ambiental y social.

Aseguró que el gobierno destina anualmente unos 350 millones de pesos al Instituto Nacional de Café (INDOCAFE), la institución estatal a cargo de fomentar la producción cafetalera, pero la mayoría en gasto de nómina.

Dijo que la producción nacional de café se ha incrementado de 309 mil quintales, desde el año 2018, a 458 mil el año pasado, producción que pudiera duplicarse si el gobierno aumenta la inversión en el sector cafetalero.

Sostuvo que 23 mil familias viven de la producción del grano, y 50 mil empleos fijos dependen de esa actividad agrícola, así como 500 mil empleos se generan por cada cosecha.

“Este 11 de abril, Día Nacional del Café se celebraba con alegría y reconocimientos del aporte a la dinámica de nuestra sociedad. Hoy sentimos la indiferencia y la apatía como actitud, al drama de miles de familias que tienen al rubro del café como actividad principal, situación que se ha incrementado en los últimos años”, comentó, en un comunicado.

La organización empresarial asegura que el día nacional tiene como antecedentes en la caficultura dominicana el año 2010, fecha desde la cual se han desarrollado condiciones para la caída de la producción nacional de café.

Informó que los precios en el mercado internacional han subido de 5 mil 500 dólares el quintal, en el año 2021, a 23 mil en el año 2025, lo que no ha sido aprovechado por las autoridades nacionales para invertir y aumentar los ingresos del país por exportaciones de café.

Agregó que el impacto de la Roya y la Broca del Café abrió las condiciones externas e internas hacia el deterioro de la caficultura típica, a lo que siguió la exclusión de la participación de los pequeños productores locales en el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), al sustituirse aquel organismo por el actual Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE) y perderse la co-gobernanza de las políticas cafetaleras públicas.

“Entre los años 2020-2026, en ninguno de ellos, los financiamientos programados en el presupuesto nacional han superado los RD$370 millones por año y prácticamente el presupuesto se limita al pago de nóminas, principalmente”, establece la entidad.

Resaltó que en el país se sigue tomando mucho café, pero los dominicanos desconocen que más de un 60 por ciento del café consumido en República Dominicana no es de origen dominicano.

“Este de consumo constituye una situación que al final afectará a las marcas nacionales establecidas y a muchos emprendedores que con marcas locales y emprendimientos defienden el mercado nacional y el café como patrimonio nacional”, indicó.

Resaltó que en reiteradas ocasiones se han dirigido al presidente Luis Abinader con planteamientos de la necesidad de una política de relanzamiento de la caficultura dominicana.

Expresó que sus sugerencias van en la dirección de aprovechar los precios favorables del mercado internacional y repercutir positivamente en la economía, con la reducción de las importaciones (que alcanzan 4 mil millones de pesos) y aumento de las exportaciones.

“Hemos insistido en el papel de la caficultura en la sostenibilidad ambiental de los suelos y montañas, garantizando agua para las presas y canales”, resaltó REPROCA, que agrupa a más de 40 organizaciones de pequeños y medianos productores y tostadores de café.

Explicó que “enfrentar la problemática del café es avanzar hacia la implementación de una política integral para el desarrollo rural. Sin desarrollo rural no habrá desarrollo nacional integral”.