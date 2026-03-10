Dos provincias tienen la más baja inversión pública

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Dos provincias del Cibao registraron la inversión pública más baja durante los primeros dos meses y cinco días de este año.

Se trata de María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal, según el reporte de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

La provincia María Trinidad Sánchez recibió apenas RD$1.16 millones en inversión pública, mientras que Hermanas Mirabal obtuvo RD$3.32 millones.

Por el contrario, Santo Domingo, con RD$2,686.66

millones; el Distrito Nacional, con RD$1,609.70 millones, y Pedernales, con RD$1,340.40 millones, recibieron los mayores montos de inversión pública.

Entre las provincias con baja inversión pública figuran Barahona, con RD$34.51 millones, Dajabón, con RD$47.75 millones, Valverde, con RD49.92 millones y Bahoruco, con RD$77.99 millones.

Las provincias que recibieron una inversión pública considerable fueron Duarte, con RD$473.50 millones, Azua, con RD$433.20 millones, Hato Mayor, con RD$423.41 millones, y Montecristi, con RD$305.47 millones.

La inversión pública en Santiago fue de RD$322.82 millones; en La Vega, de RD$282.32 millones, en San Cristóbal, de RD$260.31 millones, y en El Seibo, de RD$259.26 millones. Las principales provincias turísticas tuvieron el siguiente comportamiento, La Altagracia, con RD$120.25 millones, Puerto Plata, con RD$246.53 millones, Samaná, con RD$184.89 millones, y La Romana, con RD$121.18 millones.