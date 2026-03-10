Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Dos provincias tienen la más baja inversión pública

María Trinidad Sánchez recibió apenas RD$1.16 millones en inversión pública, mientras que Hermanas Mirabal obtuvo RD$3.32 MM

Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Dos provincias del Cibao registraron la inversión pública más baja durante los primeros dos meses y cinco días de este año.

Se trata de María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal, según el reporte de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

La provincia María Trinidad Sánchez recibió apenas RD$1.16 millones en inversión pública, mientras que Hermanas Mirabal obtuvo RD$3.32 millones.

Por el contrario, Santo Domingo, con RD$2,686.66 

millones; el Distrito Nacional, con RD$1,609.70 millones, y Pedernales, con RD$1,340.40 millones, recibieron los mayores montos de inversión pública.

Entre las provincias con baja inversión pública figuran Barahona, con RD$34.51 millones, Dajabón, con RD$47.75 millones, Valverde, con RD49.92 millones y Bahoruco, con RD$77.99 millones.

Las provincias que recibieron una inversión pública considerable fueron Duarte, con RD$473.50 millones, Azua, con RD$433.20 millones, Hato Mayor, con RD$423.41 millones, y Montecristi, con RD$305.47 millones.

La inversión pública en Santiago fue de RD$322.82 millones; en La Vega, de RD$282.32 millones, en San Cristóbal, de RD$260.31 millones, y en El Seibo, de RD$259.26 millones. Las principales provincias turísticas tuvieron el siguiente comportamiento, La Altagracia, con RD$120.25 millones, Puerto Plata, con RD$246.53 millones, Samaná, con RD$184.89 millones, y La Romana, con RD$121.18 millones.  

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
