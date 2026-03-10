Abinader en el “escudo de las Américas”

Creado: Actualizado:

La participación de Luis Abinader en la Cumbre “escudo de las Américas”, la coalición militar liderada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para combatir el narcotráfico y la delincuencia en Latinoamérica y el Caribe, constituye una sólida demostración de que la actual política exterior dominicana defiende el interés nacional, mientras avanza junto a Washington y varios países en la protección de los valores democráticos regionales.

La iniciativa geopolítica “Escudo de las Américas”, es un arma de defensa militar para resguardarse de las ofensivas provenientes de los carteles del narcotráfico y el crimen organizado, cuyas operaciones marítimas y transfronterizas, multimillonarias y vinculadas a determinados regímenes políticos, concitan la preocupación de los gobernantes partidarios de la libertad, la estabilidad y la prosperidad.

Al evento concurrieron invitados a Miami los dignatarios de: Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Guyana, Irfaan Alí; Chile, el electo José Antonio Kast y por Trinidad-Tobago, Kamla Persad Dissessar, dirigentes con los que Trump suscribió un compromiso de utilizar la fuerza militar para destruir los carteles y sus redes terroristas.

Trump dijo, que “la única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, y, “así como erradicamos a ISIS en el Medio Oriente, tenemos que erradicar a los carteles acá”.

En una región de desarrollo económico desigual, con gobiernos ideológicamente disímiles, fluctuantes entre dictaduras de izquierda, democracias liberales o de tendencia marxista, el grupo de los 12 firmantes del “Escudo de las Américas”, destacase porque son, en la región, los máximos representantes de la derecha alineados con Washington, que lo apoyaron contra Venezuela, ahora lo apoyan contra Irán y aspiran cambiar a Cuba.

Pero ser de derecha está de moda, pues los gobiernos tipo Trump antiinmigrante están expandiéndose globalmente, ya que implica defender el libre mercado, la propiedad privada, una intervención estatal mínima en la economía, priorizando la libertad individual y la igualdad de oportunidades. Socialmente, la derecha es conservadora y aboga por valores tradicionales, el orden, la seguridad, el nacionalismo, la libertad de empresa y de religión.

En cuanto a la política exterior de Abinader y su estrecha relación bilateral con Trump, él ha afirmado que practica una diplomacia estilo “Real Politiks”, de soluciones, razón por la cual permite al Pentágono utilizar la Base Aérea de San Isidro y un sector del Aeropuerto Las Américas para las operaciones militares contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Beneficios? Muchos.