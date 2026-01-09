Economista Henri Hebrard advierte sobre alto pago de intereses de la deuda dominicana para 2026

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El economista Henri Hebrard alertó este viernes sobre el elevado compromiso que tendrá la República Dominicana en el pago de intereses de la deuda durante el año 2026, al asegurar que diariamente el país deberá buscar unos 1,000 millones de pesos solo para cubrir dichos intereses.

Durante una entrevista en el programa Uno más Uno, Hebrard explicó que el pago anual de intereses ronda los 360,000 millones de pesos, una cifra que calificó como preocupante.

Señaló además, que este monto no es solo más de tres veces el déficit del sector eléctrico, sino que también supera por segundo año consecutivo el presupuesto destinado a educación y duplica los recursos asignados al sector salud.

“Ahí está el detalle, si hay una cifra preocupante para el 2026 es precisamente esta: el compromiso de pago de intereses de deudas; sepan ustedes que en este año 2026, diariamente, la republica dominicana tiene que buscar 1000 millones de pesos solo para pagar los intereses de la deuda”, dijo.

El economista también advirtió que cuando el déficit fiscal supera el 3%, como ocurre actualmente en el país, comienzan a deteriorarse los indicadores de deuda, situación que se agrava con la desaceleración del crecimiento económico.

Reforma fiscal

Sobre la reforma fiscal, Hebrard indicó que la población suele aceptar estos cambios con mayor facilidad cuando existe una crisis profunda, aunque aseguró que muchos aún no han “tirado la toalla”.

En ese sentido, consideró necesario aprovechar el primer semestre del año para abrir un espacio de diálogo y buscar consenso en torno al tema fiscal. No obstante, advirtió que si no se concreta una reforma, esto podría estar relacionado con el presunto desfalco detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Prioridades del país en 2026

Finalmente, el economista señaló que uno de los sectores que debe ser recuperado con urgencia es el de la construcción, al afirmar que sin este no es posible alcanzar un crecimiento económico de entre 4% y 4.5%.

Hebrard destacó que fortalecer este sector es clave para impulsar la economía y mejorar las proyecciones de crecimiento del país.