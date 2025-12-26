Economistas citan retos de RD para el año 2025

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Los economistas Rafael Espinal y Antonio Ciriaco Cruz enumeraron ayer los retos que tiene la economía dominicana para el próximo año.

El principal reto de la economía dominicana en el 2026 es hacer una reforma fiscal progresiva, inclusiva y bien estructurada, dijo Espinal.

El investigador docente del Instituto Tecnológico de Santo Dominto (Intec), dijo que un segundo reto es reactivar la inversión pública y el sector de la construcción.

El tercer es mantener una política monetaria con tasas de interés competitivas y el cuarto reconstruir confianza en la administración pública honesta y eficiente.

De su lado, Ciriaco Cruz, decano de la Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que un reto para el 2026 es incrementar la inversión pública y mantenerla alrededor del 3% del producto interno bruto (PIB).

Entiende que para el para el año 2026 las autoridades deberán de dinamizar el crédito interno para aumentar el consumo privado y la inversión privada, que son variables fundamentales para alanzar la meta de crecimiento en 2026.

Agregó que para el 2026, el Gobierno deberá contener el aumento del gasto en pago de intereses de la deuda pública y las transferencias excesivas al sector eléctrico.