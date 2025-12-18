En el próximo año se inaugararán dos puertos en RD

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) informó ayer que en el 2026 serán inaugurados el puerto turístico Samaná Port y el muelle de Puerto Arroyo Barril, los cuales tendrán un impacto importante en la economía de Samaná.

El puerto turístico, con una inversión US$68 millones, tendrá una plaza de acceso y zona comercial, parque acuático, área gastronómica, mercado artesanal, espacios para actividades culturales y recreativas, y muelles de atraque con capacidad para recibir hasta dos embarcaciones simultáneamente, como ocurrió hace poco en el puerto de Cabo Rojo, Pedernales.

Cristian Morel, subdirector de Apordom, consideró que la inauguración de esas dos obras traerá muchísimo desarrollo a Samaná. Sólo el puerto turístico generará más de 1,000 empleos directos e indirectos.

Morel fue entrevistado previo a la celebración del 55 aniversario de Apordom con una misa en la Catedral Primada de América, a la que no asistió su director ejecutivo, Jean Luis Rodríguez.

Anunció que Apordom hará una inversión importante el próximo año, pero todavía está en planificación con el Poder Ejecutivo.

Señaló que que se ha reforzado los controles de seguridad en los puertos dominicanos, por lo cual el 94% de las mercancías que entra al país es revisada con tecnología.

Resaltó que Apordom ha que ha inaugurado más de una docena de muelles pesqueros.