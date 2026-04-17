Los empleos que dominarán el 2030: empieza a prepararte desde hoy

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Foro Económico Mundial (WEF) proyecta que hacia 2030 se crearán 170 millones de nuevos empleos, mientras que 92 millones desaparecerán, con un saldo neto de 78 millones de puestos. Los sectores más dinámicos serán los de cuidados, educación, tecnología y servicios esenciales, mientras que ocupaciones como cajeros, auxiliares administrativos y contadores perderán relevancia.

Los empleos que dominarán el 2030

Sectores en crecimiento

• Trabajadores de primera línea: agricultores, ganaderos, obreros, repartidores y empleados de construcción.

• Cuidados y salud: enfermería y servicios de asistencia, impulsados por el envejecimiento poblacional.

• Educación: profesores de secundaria y personal docente en general.

• Tecnología: desarrolladores de aplicaciones, expertos en inteligencia artificial, big data, redes y ciberseguridad.

• Servicios: empleados de restauración y dependientes de comercios.

Empleos en declive

• Cajeros y auxiliares administrativos: desplazados por la automatización y la digitalización.

• Diseñadores gráficos: afectados por la irrupción de la inteligencia artificial en tareas creativas.

• Personal de limpieza y almacén: reducción por automatización logística.

• Contadores y tasadores de daños: menor demanda por software especializado.

• Guardias de seguridad: reemplazo parcial por sistemas tecnológicos avanzados.

Habilidades más demandadas

• Tecnológicas: inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y redes.

• Humanas: pensamiento analítico, resiliencia, liderazgo y colaboración.

• Combinación de ambas: la integración de capacidades técnicas y blandas será clave para la empleabilidad.

Implicaciones para América Latina y RD

• Oportunidad en salud y educación: países con déficit de personal en estos sectores podrán aprovechar la tendencia.

• Desafío en empleos administrativos: gran parte de la fuerza laboral en la región ocupa puestos vulnerables a la automatización.

• Necesidad de reconversión laboral: invertir en capacitación tecnológica y habilidades blandas será esencial para mantener competitividad.