Empresarios piden al Gobierno medidas concretas frente a la crisis en Medio Oriente

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La Unión Nacional de Empresarios (UNE) urgió al Gobierno a enviar señales positivas al país mediante la reducción del gasto corriente, de modo que el llamado a sacrificio hecho por el presidente Luis Abinader tenga una mejor recepción en los distintos sectores de la sociedad.

Julio César García y Leonel Castellanos, presidente actual y expresidente del gremio empresarial, explicaron que han analizado la situación de la guerra en Medio Oriente y sus repercusiones en el país. Coincidieron en que las respuestas a esta crisis deben comenzar con el propio Gobierno, que debe realizar los ajustes necesarios.

García insistió en que el Gobierno debe dar el ejemplo implementando un plan de austeridad. Señaló que todos los sectores deben aportar su “grano de arena”, de acuerdo con sus posibilidades, para que el país resulte lo menos afectado posible.

Entrevistados por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, que se transmite por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, los dirigentes empresariales sostuvieron que las autoridades deben presentar un plan real para enfrentar los efectos adversos del conflicto en el Golfo Pérsico.

Castellanos afirmó que la situación es una oportunidad para reflexionar sobre el país que se quiere construir.

“El Estado tiene que mandar una señal clara a la población, haciendo ajustes que se sientan y se reflejen en la ciudadanía”, reiteró.

De su lado, García subrayó que el Gobierno debe trazar la pauta con medidas concretas y visibles, enfocadas en enfrentar la crisis y proteger a los más vulnerables.

Los líderes empresariales insistieron en que los ajustes deben reflejarse especialmente en la protección de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 90 % del tejido empresarial dominicano.

IMPACTO ECONÓMICO

Julio César García advirtió que la crisis en Medio Oriente provocará incrementos en los costos empresariales y en los precios de bienes y servicios.

Explicó que el conflicto impacta directamente la industria petrolera, lo que ya está generando aumentos en los fletes y en las materias primas.

“Se producirán incrementos en los costos de las empresas y en el nivel de vida de las familias”, indicó.

Aunque reconoció que el Gobierno ha tomado algunas medidas, consideró que deben reforzarse las acciones para proteger a las mipymes, así como a los sectores más vulnerables.

INCERTIDUMBRE GLOBAL

Leonel Castellanos calificó el panorama como impredecible, marcado por la incertidumbre en el crecimiento económico mundial.

Señaló que el Fondo Monetario Internacional ha advertido sobre una desaceleración económica global como consecuencia del conflicto.

Además, sugirió revisar y focalizar los subsidios estatales para dirigirlos a quienes realmente los necesitan.

Criticó que en el país existan subsidios generalizados sin límites claros, lo que considera ineficiente e injusto.