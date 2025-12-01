Endeudamiento de RD según los gobiernos del 1996 al 2025, señala economista Nelson Suárez

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El economista Nelson Suárez afirmó que en el período 1996-2000, gobernado por Leonel Fernández, el saldo de la deuda disminuyó de US$3,807.3 millones a US$3,231.6 millones, para una reducción de US$575.7 millones.

Precisó que este lapso no se registra deuda interna, el saldo solo se refiere a deuda externa y piensa que posiblemente, como costumbre para esos tiempos, las mayores partidas de deuda interna del gobierno estaban representadas por la deuda administrativa, la cual se generaba por la acumulación de falta de pagos a suplidores y contratistas.

En el periodo de gobierno 2001-2004, en el que gobernó Hipólito Mejía, el saldo de la deuda subió unos US$3,353.3 millones, para un promedio de US$838.3 millones anuales.

Explicó que un hecho relevante que pudo haber influido en el aumento del saldo de deuda en los años fue por la crisis por las quiebras bancarias del 2003, cuando el Gobierno tuvo que asumir los pasivos por depósitos de las instituciones financieras con problemas.

En el período 2005-2012, de nuevo con Leonel Fernández al frente del país, el saldo de la deuda aumentó unos US$12,878.4 millones, lo que equivale a un promedio anual de US$1,609.8 millones.

En este periodo se destacan los años 2008, 2009 y 2012, en los cuales se registran niveles altos de déficit fiscales de 3.8%, 2.7% y 6.4% del producto interno bruto (PIB), respectivamente.

Durante los 8 años transcurridos en los periodos de Gobierno 2013 y el 2019 de Danilo Medina, el saldo de la deuda se incrementó en US$16,479.2 millones, para un promedio anual de US$2,059.9 millones.

“Como podemos comprobar, el año 2020 ha sido excluido tanto del periodo señalado como del correspondiente al de los años 2021-septiembre 2025 para no cargar a ninguna de las administraciones gubernamentales de los periodos pre y post covid -19 con el aumento del saldo de deuda generado por la pandemia”, dijo. El año 2020 corresponde a los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader.

En su análisis “Aproximación a la Periodización del Aumento del Saldo de la Deuda Pública del SPNF 1996-2025”, Suarez resaltó que el mayor aumento absoluto del saldo de la deuda del SPNF en los 28 años y 9 meses transcurridos entre el 1996 y septiembre del 2025 se registra en el año 2020 a raíz del cierre de las mayorías de las actividades económicas y sociales del país por la pandemia del covid-19.

Evolución Deuda del SPNF

Afirmó que el déficit fiscal en el 2020 fue de US$5,981.8 millones equivalentes a un 7.6% del PIB. En este año el PIB sufrió una fuerte caída de -7.9%. Al cierre del 2020 el saldo de la deuda del SPNF se incrementó en US$8,679.8 millones, para un aumento del coeficiente deuda/PIB de 16.5 puntos porcentuales del PIB al pasar de 40.3% en 2019 a 56.9% en el 2020.

Señaló que las cifras muestran que el aumento del saldo de la deuda fue un 45.1% superior al déficit fiscal, lo que parece mostrar un sobreendeudamiento de unos US$2,698.0 millones en el 2020.

Agregó que este sobreendeudamiento favoreció que el gobierno dispusiera de un buen nivel de liquidez y que cerrara el ejercicio fiscal con un saldo de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2020 de RD$173,074.7 millones (U$3,059.4 millones).

Durante el periodo 2021-septiembre de 2025 el aumento del saldo de deuda asciende a US$15,739.5, registrándose el mayor aumento promedio anual del saldo de la deuda del SPNF. Las cifras muestran que en promedio el saldo de la deuda en este periodo aumentó unos US$3,372.8 millones anuales, con un tope máximo al cierre de 2022 de US$4,182.3 millones de aumento del saldo. Ese período corresponde al presidente Luis Abinader.

Resaltó que si bien en términos absolutos durante el periodo 2021-2025 la deuda muestra un importante incremento, al hacer la medición del saldo de deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) en relación al con el PIB, este indicador registra una significativa disminución de -6.7% puntos porcentuales del PIB en el 2021, de -4.6% en el 2022 y de -0.1% en el 2023.

Indicó que durante el periodo 2021-2025 el coeficiente de deuda/PIB se redujo en 9.9 puntos porcentuales del PIB al pasar de 59.9% del PIB en 2020 a 47.0% en septiembre de 2025.

Tasa de crecimiento deuda SPNF

Aclaró que aunque el debate sobre los niveles de responsabilidad de los distintos gobiernos sobre el vertiginoso aumento del saldo de la deuda pública no tiene mayor trascendencia, ni muestra informaciones relevantes sobre el uso y destino de los recursos percibidos de préstamos y colocación de títulos en las últimas décadas.

Sin embargo, resaltó que una revisión de las informaciones y estadísticas disponibles de la evolución de la deuda del SPNF, tomando en cuenta su periodización por periodo de gobierno considerando la diferencia de los saldos al 31 de diciembre de cada año, permite una aproximación a la responsabilidad de las diferentes administraciones gubernamentales en el endeudamiento del país.