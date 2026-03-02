¿Cómo Miguel Jordan está dominando el mundo del NASCAR?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Michael Jordan, icono y leyenda del básquetbol, encontró un nuevo desafío en su vida: Ser el dueño de un equipo de carreras NASCAR y comenzó la temporada 2026 en la cima.

El equipo ha estado prácticamente a la perfección con el piloto Tyler Reddick en lo que va de 2026.

Reddick se convirtió el domingo en el primer piloto en la historia de la Cup Series en ganar las tres primeras carreras de la temporada. Salió desde la pole position en la primera carrera en circuito mixto del año y luego contuvo al implacable Shane van Gisbergen para alzarse con la victoria en el Circuito de las Américas.

Cuando el Toyota de Reddick cruzó la meta a toda velocidad, Jordan celebraba con el equipo de boxes mientras el miembro del Salón de la Fama del baloncesto y seis veces campeón de la NBA chocaban las manos y se abrazaban.

Reddick ha visto muchas sonrisas de Jordan después de la carrera, tras ganar las 500 Millas de Daytona y luego en Atlanta. Reddick comentó que Jordan le recordó la semana pasada que "hace las cosas de tres en tres", refiriéndose a los campeonatos de la NBA que Jordan ganó con los Chicago Bulls.

"Me alegré mucho de haber estado a la altura", dijo Reddick.

Jordan se lo está pasando tan bien que ahora quiere ir por la cuarta.

"Me voy a Phoenix", dijo Jordan, señalando la próxima carrera del calendario.

¿Y por qué no? El equipo se está divirtiendo mucho en su camino a través de la historia de la NASCAR.

Jordan y Hamlin se enfrentaron a la NASCAR con una demanda federal antimonopolio. El acuerdo en diciembre se consideró una importante victoria legal que aseguró un modelo de franquicia permanente y garantizó la continuidad del equipo a largo plazo.

Jordan le atribuye a Hamlin el mérito de construir el equipo ganador en la pista, destacando especialmente su interés por Reddick como piloto.

"Él es la mente maestra", dijo Jordan. "Yo solo aporté el dinero. Denny ha hecho un trabajo increíble construyendo este equipo".