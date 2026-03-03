Ángel Martínez pide perdón a la familia Gutiérrez; le levantan la querella

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La revisión de la medida de coerción impuesta al comunicador Ángel Martínez marcó un giro en el proceso judicial que enfrentaba tras una querella por presunta difamación e injuria presentada por el empresario Arnulfo Gutiérrez y su familia.

Martínez estaba sometido a tres meses de restricciones que incluían el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

Sin embargo, luego de ofrecer disculpas públicas tanto ante el tribunal como en distintos espacios de comunicación, la parte querellante optó por retirar las sanciones que había solicitado como medida de resguardo.

Al término de la audiencia, Leonel Gutiérrez, hermano del empresario, explicó que la decisión se adoptó en consonancia con los valores cristianos que profesan.

Indicó que, tras escuchar las disculpas del comunicador, la familia decidió dejar sin efecto las medidas impuestas en un proceso que se extendió por cerca de ocho meses.

“Hoy desistimos de cualquier sanción promovida contra el señor Ángel Martínez”, expresó, al tiempo que señaló que lo ocurrido debe servir de reflexión sobre la responsabilidad de emitir acusaciones sin pruebas.

Por su parte, Martínez admitió ante el tribunal que los datos divulgados no se ajustaban a la realidad y pidió perdón a la familia Gutiérrez.

Manifestó sentirse satisfecho con la conclusión del caso y valoró el gesto de Arnulfo Gutiérrez, destacando la importancia de que situaciones como esta refuercen principios como la verdad, la justicia y la convivencia pacífica.