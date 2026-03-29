Esto es lo que pasa con el dólar en República Dominicana este domingo

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La tasa del dólar estadounidense se mantiene sin variación para este domingo, con un valor de RD$59.7404 para la compra y RD$61.0416 para la venta, de acuerdo con el Banco Central.

Estos montos corresponden al cierre del 27 de marzo de 2026 y continúan como referencia oficial para las operaciones cambiarias hasta el próximo 30 de marzo.

El organismo señaló que las cifras son el resultado del promedio ponderado de las transacciones del mercado spot, abarcando efectivo, transferencias y cheques, en cumplimiento de las disposiciones vigentes del sistema cambiario nacional.