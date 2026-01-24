Experto advierte que alza salarial es insuficiente frente al costo de vida

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A partir de febrero de 2026, los trabajadores del sector privado no sectorizado recibirán un aumento salarial de un 8 por ciento, según lo dispuesto por las autoridades. Sin embargo, el economista Winston Marte advirtió que este incremento resulta insuficiente frente al costo real de la canasta básica alimentaria en República Dominicana, que supera los 48,500 pesos mensuales.

Según los nuevos montos, los empleados de grandes empresas pasarán a ganar RD$29,988 mensuales, con un aumento de RD$2,000. Los trabajadores de medianas empresas recibirán RD$27,489.60, mientras que los de pequeñas empresas alcanzarán RD$18,421.

En el caso de las microempresas, el salario mínimo será de RD$16,993, con un incremento de apenas RD$1,133.

Economista Winston Marte habla sobre la Canasta Basica

Marte subrayó que, aunque los trabajadores de grandes empresas podrían cubrir el costo de la canasta del quintil 1 —estimada en RD$29,150—, el 98.5% de las empresas en el país son Mipymes, por lo que la mayoría de los empleados no logra cubrir ni siquiera esa canasta mínima. Los trabajadores de microempresas, por ejemplo, necesitarían al menos RD$12,000 adicionales para cubrirla.

El economista explicó que los riesgos de subestimar los costos y sobreestimar los ingresos son comunes en la estructuración de políticas salariales. “Este aumento es insignificante y se queda muy lejos de cubrir el costo real de la canasta básica alimentaria”, afirmó.

Además, Marte señaló que el aumento promedio general en términos monetarios —unos RD$1,500 mensuales por categoría— no compensa el alza de más de RD$2,000 que ha experimentado la canasta nacional en lo que va de año, según datos del Banco Central.

El especialista concluyó que, aunque el incremento salarial representa un alivio parcial, no resuelve el problema estructural de los bajos ingresos frente al alto costo de vida. Reiteró que se requieren políticas más integrales que incluyan productividad, formalización laboral y reducción de la inflación para garantizar un verdadero bienestar a los trabajadores dominicanos.