Financiamientos de Banreservas al arroz

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El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, dijo que los financiamientos de la institución financiera concedidos a productores y factorías de arroz, a través de su Programa de Pignoración, garantizan que la oferta del cereal llegue a todas las familias dominicanas a precios asequibles.

Al resaltar las bondades del programa, Aguilera refirió que el arroz es el principal producto agrícola presente en la alimentación diaria de los dominicanos, por lo que Banreservas respalda su producción y la sostenibilidad de los productores nacionales.

“Cuando escucho a los productores, hombres y mujeres que dignifican nuestros campos y hacen posible la producción arrocera en el país, reafirmamos el compromiso de respaldar sus sembradíos con financiamientos a tasas de interés blandas”,dijo. Para la actual cosecha arrocera, Banreservas dispuso en abril pasado RD$12,000 millones.