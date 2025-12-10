Firman acuerdo histórico para acelerar más el despacho de contenedores

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

El director general de Aduanas,Yayo Sanz Lovatón, firmó un acuerdo interinstitucional con diez instituciones estatales para consolidar la operación integrada de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), busca transformar la cadena logística del comercio exterior mediante la estandarización, automatización e integración de procesos, garantizando mayor eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo.

La interconexión electrónica de sistemas y la tramitación integral de permisos; la optimización de tiempos de respuesta con plazos definidos para la emisión de autorizaciones y reducción en la duración de los despachos; la implementación de un motor único de riesgo para una selección más eficiente de mercancías a inspeccionar; la coordinación de inspecciones conjuntas que eviten duplicidades, así como, también, la automatización de procesos que permitan la garantía de transparencia y acceso público a la información sobre requisitos, aranceles y solicitudes.

Las instituciones vinculadas en este acuerdo de cooperación mutua son: Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Agricultura, la Dirección de Control de Drogas, Autoridad Portuaria Dominicana, Instituto Dominicano para la Calidad, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Prodominicana).

Los representes de las diversas entidades coincidieron en destacar la importancia de este acuerdo como un hito en la modernización del comercio exterior dominicano.

Yayo Sanz Lovatón destacó los avances logrados en la agilización de los procesos de despacho señalando que,hace cinco años, el tiempo promedio para liberar un contenedor oscilaba entre nueve y diez días, mientras que hoy se ha reducido a apenas 48 horas, permitiendo despachar más de 100 mil contenedores en ese plazo.

“Este logro representa un significativo ahorro para la economía dominicana y es el resultado del trabajo realizado a través de la VUCE. Esta transformación responde a la visión y prioridad del presidente de la República, Luis Abinader, dentro del programa Burocracia Cero”, aseguró el titular de la DGA.

De su lado, el asesor técnico de la DGA, Gabino José Polanco, resaltó que se trata de un acuerdo especial orientado a perfeccionar los avances alcanzados hasta el momento, consolidando la VUCE como una plataforma integral de servicios.

En la actualidad esta ventanilla realiza labor en conjuntocon 44 instituciones y pone a disposición de la comunidad comercial, 301 servicios, convirtiéndose en un instrumento clave para la facilitación del comercio en el país.

“La VUCE se consolida como una herramienta esencial para facilitar las exportaciones e importaciones, fortalecer la seguridad en las operaciones y promover la inversión extranjera, expreso José Polanco.