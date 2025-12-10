Reconocen trayectoria de Edith Febles; periodista afirma "la corrupción es una verdadera maldición"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Participación Ciudadana otorgó a la periodista Edith Febles el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025, distinción que resalta su trayectoria de más de tres décadas marcada por la ética, la responsabilidad social y un ejercicio periodístico comprometido con los más altos valores ciudadanos.

Durante sus palabras de bienvenida, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, destacó el valor simbólico del reconocimiento y el compromiso institucional con la transparencia. Señaló que: “Este reconocimiento representa un símbolo: de la fuerza de la verdad, el valor de la independencia y el compromiso inquebrantable con la integridad. También nos recuerda que luchar contra la corrupción es, ante todo, un acto de valentía.”

De su lado, la veterana periodista dijo para el profesional de Periodismo "es una obligación moral no callar frente a la ignominia, el abuso de los recursos públicos y el menosprecio de la vida de la gente trabajadora que es la mayoría. No siempre seremos aplaudidos, pero esa no es la idea tampoco. Deberíamos preocuparnos si siempre nos aplauden porque ni a los artistas más chéveres los aplauden siempre".

"Los que han corrompido hasta los tuétanos las relaciones con el poder no nos aplaudirán. Hay gente incluso aquí que aplaude por negocio. Hay voces que le hacen coro a la ignominia", añadió Febles.

"La corrupción es una verdadera maldición", señaló.

La profesional también se refirió a la lucha que cada día los periodistas hacen contra la corrupción a todos los niveles: "Yo quiero decirle a esa gente que ha caminado incluso esperanzada por las calles, que le ha plantado cara a la corrupción en nuestro país y a los corruptos que hoy más que nunca vale la pena luchar. La corrupción no tiene partido. La corrupción no tiene bandera", dijo.

De acuerdo con la certificación oficial emitida por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, Febles ha sido “un ejemplo de periodismo apegado a los principios éticos, comprometido con la defensa de los sectores más vulnerables, especialmente con la justicia social”, cualidades que han definido su carrera profesional y su aporte a la comunicación pública del país.

La organización resaltó que la trayectoria de la reconocida periodista constituye un modelo de integridad profesional, independencia de criterio y coherencia ética, elementos que contribuyen al fortalecimiento de la cultura democrática y a la formación de una ciudadanía informada y vigilante.

Durante el acto, conducido por la comunicadora Amelia Deschamps, se proyectaron imágenes y audiovisuales sobre la historia del reconocimiento y la carrera de la homenajeada. La entrega formal del reconocimiento estuvo a cargo del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que aprobó la selección de Febles mediante resolución oficial, dando cumplimiento a las bases del galardón, creadas para resaltar vidas y trayectorias que encarnan altos estándares de honestidad, conducta ética y espíritu cívico.

Tras recibir la distinción, Edith Febles dijo “es un compromiso frente a la gente”. Agradeció la presencia de sus familiares, amistades, seres queridos de infancia y demás presente.