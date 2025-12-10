Exalcalde de Santiago, Gilberto Serulle, ingresado en el Homs por padecer cáncer de páncreas

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.-El exalcalde de este municipio, doctor Gilberto Serulle, fue ingresado en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde está siendo sometido a un proceso de quimioterapia para tratar un cáncer de páncreas.

La información fue confirmada a este medio por una fuente relacionada al dirigente político con la condición de permanecer en el anonimato.

Dijo que Serulla, de 68 años, se encuentra en el hospital desde hace dos días; se encuentra activo y de buen ánimo, a pesar de la situación de salud que ha presentado.

"El cáncer que padece el exalcalde de Santiago y exdiputado está en una etapa internedia, pero lo más importante es que se está tratando para detener su crecimiento", afirmó.

Al doctor Serulle le realizaron varios estudios en Estados Unidos y hace dos días fue ingresado en el Homs, y se estima que más adelante sea intervenido para extirparle el pequeño tumor detectado hace aproximadamente dos meses.

La fuente dijo que la quimioterapia no ha provocado efectos secundarios en el paciente, por lo que este se mantiene en buen estado de ánimo.

Gilberto Serulle fue alcalde de Santiago en el 2010-2016, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y varias organizaciones que le brindaron su apoyo.

Además, previamente, fue diputado al Congreso de la República en dos ocasiones por su antigüo Partido de la Liberación Dominicana (PLD).