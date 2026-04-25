Flavio Acuña destaca el potencial del turismo wellness en Punta Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Flavio Acuña impulsa el turismo wellness en República Dominicana en DATE 2026 Punta Cana

Punta Cana, RD: Con una riqueza natural que abarca playas paradisíacas, montañas imponentes, ríos cristalinos y cascadas únicas, la República Dominicana continúa posicionándose como un destino ideal para el turismo wellness, una tendencia global enfocada en el bienestar integral y la conexión con la naturaleza.

En el marco del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, el experto y conferencista internacional Flavio Acuña reafirmó el potencial del país como uno de los principales referentes del turismo de bienestar a nivel global, destacando que cada vez más visitantes buscan experiencias transformadoras que les permitan reconectar con su esencia y mejorar su calidad de vida.

Acuña, quien lidera siete de las principales organizaciones mundiales de turismo wellness, es actualmente una de las figuras más influyentes en este sector tanto en República Dominicana como a nivel internacional. Su trayectoria de más de 34 años asesorando proyectos en Centro y Suramérica lo posiciona como un referente clave en el desarrollo de esta industria.

“El turismo wellness se está desarrollando en los cuatro puntos cardinales del país. Zonas como Punta Cana, Miches, Jarabacoa, Sosúa-Cabarete, Las Terrenas y El Valle de Samaná están apostando por propuestas que integran bienestar, naturaleza y experiencias auténticas”, explicó.

Durante su intervención en DATE 2026, celebrado en el Barceló Bávaro Convention Center, Acuña lideró una experiencia vibracional junto a siete maestros que representan diversas escuelas de bienestar en la República Dominicana: Flavio Acuña, Catherine Marlene, Clara González, Rosabel Giménez, Allan Sánchez, Armando Mondragón y Valentin Rodier. Durante esta presentación se utilizaron instrumentos como gong, cuencos tibetanos, caracola, palo de agua, tambor oceánico, flauta lakota y handpan, generando una conexión sensorial única para los presentes.

Asimismo, el experto agradeció al Ministerio de Turismo y a la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) por respaldar la inclusión del turismo wellness dentro de la oferta turística nacional, destacando la apertura de espacios para promover este segmento en eventos de alto nivel.

“El turismo de bienestar mueve actualmente más de 2 mil millones de dólares a nivel mundial, y la República Dominicana tiene una gran ventaja competitiva por su cercanía con mercados clave como Estados Unidos, Canadá y México”, señaló.

Acuña enfatizó que este tipo de turismo responde a una necesidad creciente en la sociedad moderna, donde las personas buscan desconectarse del estrés urbano y reconectar con la naturaleza a través de prácticas como yoga, meditación, senderismo y terapias holísticas.

“Imaginen comenzar el día con una sesión de meditación frente al mar Caribe, practicar yoga en medio de las montañas o finalizar con una terapia de sonido al atardecer. Eso es lo que el mundo está buscando hoy: experiencias de vida”, expresó.

El especialista también resaltó que el crecimiento del turismo wellness está estrechamente vinculado al aumento de la población longeva a nivel mundial. Actualmente, el 19.8 % de la población global tiene más de 60 años, y se estima que para el 2050 esta cifra alcanzará el 25 %, lo que impulsa una mayor conciencia sobre la salud, la alimentación y el bienestar integral.

En ese sentido, destacó que el país cuenta con más de 200 maestros capacitados para desarrollar experiencias de turismo wellness, consolidando una base sólida para el crecimiento sostenible de este sector.

DATE 2026 se celebra del 22 al 24 de abril en Punta Cana, reuniendo a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores y proyectando más de 8,000 citas de negocios, consolidándose como el principal evento de comercialización turística de la República Dominicana y uno de los más influyentes del Caribe.