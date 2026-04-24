Actividades
Santo Domingo se activa: conciertos, cine y cultura marcan la agenda del fin de semana
Uno de los eventos más esperados será el concierto de la cantante Elena Rose, quien se presentará este sábado 25 de abril en el Hotel Jaragua.
La capital dominicana vivirá un fin de semana cargado de entretenimiento este sábado 25 y domingo 26 de abril, con una variada oferta que incluye conciertos, cine en cartelera y actividades culturales para todos los gustos.
Uno de los eventos más esperados será el concierto de la cantante Elena Rose, quien se presentará este sábado 25 de abril en el Hotel Jaragua.
A esta presentación se suman otros shows en vivo, como el del artista urbano Letón Pé en Hard Rock Café.
Además de diversas propuestas musicales en distintos escenarios de la ciudad, consolidando el sábado como el día más fuerte en la agenda artística.
En el ámbito cinematográfico
Las salas de cine del país mantienen una cartelera variada, con estrenos de acción, animación, terror y producciones independientes, convirtiéndose en una de las opciones preferidas para quienes buscan un plan más tranquilo durante el fin de semana.
Estas son algunas de las películas que se están exhibiendo:
Preventa disponible de la película "El Diablo viste de Prada 2"
Cultura
Por otro lado, la oferta cultural continúa activa en la Ciudad Colonial, que se mantiene como un punto clave de entretenimiento con actividades al aire libre que dinamizan el turismo y la vida nocturna en el centro histórico.
Economía
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Mayelin Acosta Guzmán