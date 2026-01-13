Giro económico: República Dominicana deja atrás a México en PIB per cápita

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hace tres décadas, México superaba a República Dominicana en términos de ingreso por habitante. Hoy, el panorama es otro: el PIB per cápita dominicano es un 10 % más alto que el mexicano, según datos citados por Forbes México.

La información fue revelada por Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, durante el Seminario de Perspectivas Económicas 2026, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

De acuerdo con la publicación, en 1990 México se encontraba muy por encima de República Dominicana en términos de ingreso per cápita. Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar en las últimas décadas. Para 2020, República Dominicana y China ya se encontraban en niveles similares, y en 2024 tanto el país caribeño como la nación asiática superaron a México.

Según datos del Banco Mundial, República Dominicana registró en 2024 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 5.0 %, lo que representó un incremento de 2.8 puntos porcentuales con respecto a 2023.

Revilla explicó que uno de los principales problemas macroeconómicos de México es su bajo crecimiento económico. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la economía mexicana creció en promedio apenas 0.9 % anual.

Según Forbes, el especialista aseguró que en términos de ingreso por habitante, la economía mexicana prácticamente no creció en los últimos seis años.

De acuerdo con el Ministerio de Economía dominicano, el tipo de cambio promedio en 2024 fue de RD$59.58 por dólar, muy cercano a lo proyectado en el Marco Macroeconómico de agosto de ese año (RD$59.82), lo que representó una depreciación acumulada de 6.07 %.